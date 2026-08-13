При этом энергоресурсы заметно подорожали. За год цена щепы выросла с 19,52 до примерно 30 евро за МВт·ч, а природный газ сейчас стоит около 60 евро за МВт·ч. Несмотря на это, влияние роста цен на отопительные тарифы пока остается относительно небольшим.

С начала года средний тариф на тепло в Латвии увеличился на 3% и в августе достиг 84,81 евро за МВт·ч. В десяти крупнейших городах страны, на которые приходится более 85% потребителей централизованного теплоснабжения, рост составил 2,2% — до 77,59 евро за МВт·ч.