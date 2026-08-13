По оценке министерства, по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года латвийская система централизованного теплоснабжения значительно лучше подготовлена к зиме. За последние годы предприятия диверсифицировали используемое топливо и стали активнее заменять ископаемые ресурсы биомассой. Сейчас более половины тепловой энергии в стране производится из возобновляемых источников.
При этом энергоресурсы заметно подорожали. За год цена щепы выросла с 19,52 до примерно 30 евро за МВт·ч, а природный газ сейчас стоит около 60 евро за МВт·ч. Несмотря на это, влияние роста цен на отопительные тарифы пока остается относительно небольшим.
С начала года средний тариф на тепло в Латвии увеличился на 3% и в августе достиг 84,81 евро за МВт·ч. В десяти крупнейших городах страны, на которые приходится более 85% потребителей централизованного теплоснабжения, рост составил 2,2% — до 77,59 евро за МВт·ч.
«Важно, что предприятия централизованного теплоснабжения готовы к следующему отопительному сезону, а необходимые энергоресурсы закуплены и зарезервированы своевременно. На встрече, выслушав представителей предприятий из разных самоуправлений Латвии, я убедился, что компании ответственно подходят к ситуации и будут готовы к следующему отопительному сезону», — заявил Витенбергс.
Ситуацию с поставками природного газа в KEM также называют стабильной. По состоянию на 11 августа в Инчукалнское газохранилище было закачано 11,2 ТВт·ч газа — это уже превышает среднее потребление Латвии за отопительный сезон. Закачка продолжается, а в сентябре ожидаются дополнительные поставки СПГ через терминал Инкоо.
Достаточными остаются и запасы древесного топлива. Производственные мощности Латвии позволяют обеспечить внутренний спрос на щепу, хотя ее стоимость зависит в том числе от спроса на экспортных рынках.
В случае резкого роста цен власти смогут задействовать целевую систему компенсации расходов на энергоресурсы (EIKIS). Продолжают действовать и существующие меры помощи — поддержка защищенных пользователей электроэнергии и жилищное пособие.
Кроме того, KEM планирует расширить программу поддержки домохозяйств, разрешив финансировать замену старых котлов на биомассе новыми либо установку такого котла в дополнение к существующей системе отопления.
Отдельное внимание министерство уделяет теплоснабжению Риги. Rīgas siltums уже перешло на более гибкую трехчасовую модель закупки тепловой энергии. Также изменена методика расчета тарифов, чтобы при низких ценах на электричество эффективнее использовать электрокотлы, а полученная экономия учитывалась в тарифах.
Для закупок тепловой энергии также установлены ценовые ограничения. До конца года власти намерены оценить возможность передачи принадлежащих Latvenergo водогрейных котлов под управление Rīgas siltums, чтобы эффективнее использовать существующие мощности теплоснабжения.
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