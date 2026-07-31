Самый высокий тариф установят в Броценах. Он вырастет на 9,4% — со 101,93 до 111,47 евро за мегаватт-час. В компании объяснили изменение ценами на топливо.
В Добеле тариф с сентября составит 86,01 евро за мегаватт-час. Это на 0,5% больше августовского тарифа в 85,59 евро. Сейчас жители платят 81,72 евро. Изменение связано с ценами на природный газ и гранулы.
В Алуксне тепло подорожает на 7,5% — с 71,37 до 76,69 евро за мегаватт-час. Производственный тариф вырастет на 9,5%, а плата за передачу и распределение — на 3,1%.
Наиболее заметный рост в процентном выражении ожидается в Тукумсе. Тариф увеличится на 12,8% — с 60,76 до 68,53 евро за мегаватт-час. При этом даже после повышения он останется немного выше тарифа в Олайне.
Для более понятного сравнения можно взять условную двухкомнатную квартиру площадью около 50 квадратных метров, на отопление которой в обычный зимний месяц приходится примерно 0,8 мегаватт-часа тепла. При таком потреблении стоимость отопления с учётом 12% НДС составит около 61 евро в Олайне и Тукумсе, 69 евро в Алуксне, 77 евро в Добеле и 100 евро в Броценах.
По сравнению с действующими тарифами такой месячный счёт в Олайне уменьшится примерно на 4,70 евро. В Тукумсе он вырастет приблизительно на 7 евро, в Алуксне — на 4,80 евро, а в Броценах — на 8,50 евро. В Добеле сентябрьский счёт окажется примерно на 40 центов выше августовского, однако по сравнению с действующим до августа тарифом разница будет заметнее.
Фактические суммы в счетах могут существенно отличаться. Они зависят от площади квартиры, погоды, утепления дома, состояния системы отопления, общедомового потребления и порядка распределения расходов между квартирами.
Комиссия по регулированию общественных услуг признала расчёты предприятий соответствующими установленной методике. В большинстве случаев изменение стоимости отопления связано с ценами на природный газ, гранулы и другими расходами на производство тепла.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.