Наиболее заметный рост в процентном выражении ожидается в Тукумсе. Тариф увеличится на 12,8% — с 60,76 до 68,53 евро за мегаватт-час. При этом даже после повышения он останется немного выше тарифа в Олайне.

Для более понятного сравнения можно взять условную двухкомнатную квартиру площадью около 50 квадратных метров, на отопление которой в обычный зимний месяц приходится примерно 0,8 мегаватт-часа тепла. При таком потреблении стоимость отопления с учётом 12% НДС составит около 61 евро в Олайне и Тукумсе, 69 евро в Алуксне, 77 евро в Добеле и 100 евро в Броценах.

По сравнению с действующими тарифами такой месячный счёт в Олайне уменьшится примерно на 4,70 евро. В Тукумсе он вырастет приблизительно на 7 евро, в Алуксне — на 4,80 евро, а в Броценах — на 8,50 евро. В Добеле сентябрьский счёт окажется примерно на 40 центов выше августовского, однако по сравнению с действующим до августа тарифом разница будет заметнее.