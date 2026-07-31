Валайнис отметил, что сейчас у предприятия несколько владельцев, однако ни один из них не несет полной ответственности.

«Rīgas siltums нужен один настоящий хозяин, который готов принимать решения и отвечать за результат. Государство уже доказало, что способно добиваться снижения счетов за отопление, и я считаю, что мы должны взять на себя эту ответственность в полном объеме», — подчеркнул министр.

По словам Валайниса, предлагаемая структура собственности и управления позволит значительно быстрее принимать решения, эффективнее планировать инвестиции, модернизировать инфраструктуру теплоснабжения и снизить расходы предприятия, что в долгосрочной перспективе приведет к уменьшению счетов за отопление для жителей Риги.