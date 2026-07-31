В настоящее время 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО Enerģijas risinājumi. RIX, а 0,005% акций находится в собственности Latvenergo.
По мнению министра, переход компании под полный контроль государства позволит обеспечить единое управление и четкое распределение ответственности.
В Министерстве экономики также подчеркнули, что предприятию необходим собственник, для которого главными приоритетами будут снижение счетов за отопление для жителей Риги, эффективное управление и долгосрочные инвестиции.
Валайнис отметил, что сейчас у предприятия несколько владельцев, однако ни один из них не несет полной ответственности.
«Rīgas siltums нужен один настоящий хозяин, который готов принимать решения и отвечать за результат. Государство уже доказало, что способно добиваться снижения счетов за отопление, и я считаю, что мы должны взять на себя эту ответственность в полном объеме», — подчеркнул министр.
По словам Валайниса, предлагаемая структура собственности и управления позволит значительно быстрее принимать решения, эффективнее планировать инвестиции, модернизировать инфраструктуру теплоснабжения и снизить расходы предприятия, что в долгосрочной перспективе приведет к уменьшению счетов за отопление для жителей Риги.
«Рижанам не важно, кто сидит на собраниях акционеров. Для них важно не переплачивать за отопление. Если государство способно управлять компанией эффективнее и сократить расходы, значит, оно должно взять на себя эту ответственность», — заявил министр.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2025 года была создана парламентская комиссия по расследованию причин удорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков для энергетической безопасности.
По итогам работы комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Службу государственных доходов оценить изложенные в итоговом докладе обстоятельства, связанные с возможной растратой имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтом интересов и возможными неблагоприятными действиями в отношении информатора.
В конце мая этого года KNAB сообщил, что не выявил никаких нарушений.
Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, а ныне премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список»).
Как ранее сообщало LETA, оборот концерна Rīgas siltums за первое полугодие финансового года (с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года) составил 208,386 млн евро, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Прибыль концерна выросла на 20,6%, достигнув 40,254 млн евро.
Оборот материнской компании Rīgas siltums за этот же период составил 208,381 млн евро (+10,1%), а прибыль увеличилась на 56,1% — до 35,081 млн евро.
Rīgas siltums является одним из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. В настоящее время 49% акций компании принадлежат Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО Enerģijas risinājumi. RIX, а 0,005% — компании Latvenergo.
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