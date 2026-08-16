— На почту зашёл Айнарс Миелавс, а работница почты там главная и не выдала ему посылку, потому что нет документа, удостоверяющего личность.

— В торговом центре Stokman было какое-то мероприятие, пел Бусулис (я не знал, кто поёт, ну, тот, кто в России часто пел вместе с Лаймой), я не мог расслышать, что говорит консультант, и сказал: «Заткните этого козла у микрофона, ни*я не слышу». И эта фраза вылетела именно на самом тихом моменте песни/музыки… Музыкант покраснел, я тоже.

— Когда работала в книжном магазине в Лиепае, Иво Фоминс искал рабочие тетради своему ребёнку. Когда спросила, в какой класс ходит ребёнок, он большими глазами посмотрел на меня и сказал, что толком не знает, ему пришлось звонить жене.