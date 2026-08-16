Сама Элина показала пример остальным, рассказав о забавной ситуации, когда певица Лиене Шомасе однажды назвала себя vocal couch и очень рассердилась, когда её поправили. (Coach — учитель, тренер, также автобус; couch — диван, кушетка. — Ред.)
Цитируем здесь некоторые из присланных историй:
— На мероприятии «Рига 800», когда я была мелкой, танцевала на главной сцене народные танцы, а Вайра Вике-Фрейберга подошла к нам, маленьким танцорам, поблагодарить нас за выдержку, и когда пришла моя очередь пожимать руку, я пустилась убегать и закричала, что она не моя бабушка, пусть плохая тётя уходит.
— На почту зашёл Айнарс Миелавс, а работница почты там главная и не выдала ему посылку, потому что нет документа, удостоверяющего личность.
— В торговом центре Stokman было какое-то мероприятие, пел Бусулис (я не знал, кто поёт, ну, тот, кто в России часто пел вместе с Лаймой), я не мог расслышать, что говорит консультант, и сказал: «Заткните этого козла у микрофона, ни*я не слышу». И эта фраза вылетела именно на самом тихом моменте песни/музыки… Музыкант покраснел, я тоже.
— Когда работала в книжном магазине в Лиепае, Иво Фоминс искал рабочие тетради своему ребёнку. Когда спросила, в какой класс ходит ребёнок, он большими глазами посмотрел на меня и сказал, что толком не знает, ему пришлось звонить жене.
— Я так плохо запоминаю знаменитостей и их имена или то, как они выглядят в конкретный момент, что это будет в самом деле шок! Когда был в Лудзе на празднике города, не заметил, что Раймонд Вейонис был практически рядом со мной (или поблизости). Просто-аапросто не узнал. Хотелось сюда фото запостить, но не знаю, согласился бы на это Вейонис или нет.
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