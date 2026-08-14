Корова в индуистской традиции занимает особое место и почитается миллионами жителей страны. Поэтому реакция людей на её гибель сама по себе неудивительна.

Необычным оказался способ выяснения отношений с источником опасности.

Трансформатор, насколько можно судить по кадрам, сопротивления не оказывал.