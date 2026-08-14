Корова подошла слишком близко к трансформатору и погибла от удара током во время разряда молнии. Для оказавшихся рядом людей произошедшее оказалось не просто несчастным случаем. Через несколько мгновений предполагаемый виновник уже получал по заслугам.
Правда, им оказался.. трансформатор.
На разошедшемся по индийским соцсетям видео несколько мужчин с палками окружают электрическую установку и начинают дружно её колотить. Судя по всему, гнев после гибели животного требовал немедленного выхода, а более подходящего объекта поблизости не оказалось.
In India, a cow was killed after being electrocuted.
A group of people, enraged after seeing their sacred animal die, attacked the transformer with sticks. pic.twitter.com/2YEr4zYbcL
— Universal News (@universalnewsx) August 13, 2026
Корова в индуистской традиции занимает особое место и почитается миллионами жителей страны. Поэтому реакция людей на её гибель сама по себе неудивительна.
Необычным оказался способ выяснения отношений с источником опасности.
Трансформатор, насколько можно судить по кадрам, сопротивления не оказывал.
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