Вызов на место происшествия полиция приняла в 17:52.
В аварию попал грузовик и несколько легковых автомобилей.
Грузовая автомашина опрокинулась, заблокировав обе полосы проезжей части.
Госполиция просит передвигаться по другим маршрутам.
Как сообщает в своём аккаунте на платформе «Х» предприятие Latvijas Valsts Ceļi, объезд организован по шоссе Калнциемс — Кудра (Р101) и Лиепайскому шоссе (А9).
Паблик Sadursme.lv, опубликовавший видео с места аварии, уточняет, что ДТП произошло в районе населённого пункта Спуньциемс. На месте происшествия видны сильно повреждённые транспортные средства, работают оперативные службы. Движение существенно затруднено, образовался большой затор.
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