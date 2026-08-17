Больше всего дождей будет во второй половине дня в западной и центральной части страны. Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, во время грозы возможны порывы до 16 метров в секунду.
Когда выглянет солнце, воздух прогреется до +18..+22 градусов.
В Риге возможны дождь и гроза, ветер в основном будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада, а максимальная температура воздуха составит +21, +22 градуса.
Погода определяется южной кромкой циклона. Атмосферное давление на уровне моря составляет 1005-1008 гектопаскалей.
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