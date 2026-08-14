Таким образом, суббота станет самым тёплым днём недели и, возможно, последним жарким днём этого лета.
Небо частично закроют облака, осадков не ожидается. Больше облачности будет в северной части страны, меньше — на юге.
Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, днём он немного усилится и в порывах в Курземе достигнет 12 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ближайшей ночью составит +10…+15 градусов, на побережье — до +18 градусов.
В Риге в субботу ожидается сухая и сравнительно солнечная погода, будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Ночью температура понизится до +15 градусов, днём воздух прогреется до +28 градусов.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.