— В Литве можно сдать. В Латвии ни одну тару из-под молочных продуктов нельзя сдать, удивило, что бутылочки из-под смузи Lidl сдаются.

— Вот это бы было великолепно — занеси в эту будку при +35 градусах три расплющенных пакета из-под молока, и через 10 минут туда смогут зайти разве что бомжи.

— Молочные бутылки из Lidl тоже нельзя сдать, я каждый раз из-за этого бухчу.