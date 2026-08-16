На платформе «Х» опубликован пост: «С каждым днём меня всё больше раздражает RimiLatvija. Вчерашнее открытие — их молочные бутылки нельзя сдать. Ну как это может быть?! Депозит ввели ЧЕТЫРЕ года назад! Не говоря уже о том, что на этикетке [написано] «Произведено в Латвии» (по-русски. — Ред.). Где они ещё этим торгуют? В России? Fcuk».
Любопытно, что надпись на русском языке заинтересовала всего одного комментатора — все кинулись обсуждать (не)возможность сдать тару из-под молока:
— А что, за границей принимают молочные бутылки на депозит?! Сами молочные бутылки меня не интересуют, своё безлактозное молоко покупаю в пакетах «Тетрапак», среди выброшенных вижу бутылки из-под питьевых йогуртов. Ну, ещё плоские/от одеколона.
— В Литве можно сдать. В Латвии ни одну тару из-под молочных продуктов нельзя сдать, удивило, что бутылочки из-под смузи Lidl сдаются.
— Вот это бы было великолепно — занеси в эту будку при +35 градусах три расплющенных пакета из-под молока, и через 10 минут туда смогут зайти разве что бомжи.
— Молочные бутылки из Lidl тоже нельзя сдать, я каждый раз из-за этого бухчу.
— Для молочных бутылок по крайней мере объективные причины могут быть — молочный жир трудно смывается и т.п. Куда более странно, что в Латвии в депозитную систему принимают бутылки от безалкогольного вина, а точно такие же из-под обычного — нет.
— С точки зрения микробиологического загрязнения, сбор и переработка упаковки от молочных продуктов — дело очень проблематичное. В молоке всё развивается намного лучше, чем в воде и лимонадах.
— Вот уж Rimi не виноват в том, что эти бутылки нельзя сдать на депозит (и хорошо, что так). То, что можно сдать на депозит, определяет законодательство.
— Тебя в момент покупки заставили заплатить депозит за молочную бутылку? Наверняка нет, поэтому не е*сь и просто выбрось в жёлтый контейнер.
— В молоке содержится казеин, который испортит весь пластмассовый поддон, если его как следует не промыть.
— В том, что молочные бутылки нельзя сдать, уж точно виноват не Rimi, а @depozitapunkts. Насчёт русского языка согласен. Надо натравить на них мадам Л.Л., пусть дерусифицирует. 🙂
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