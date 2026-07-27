«Многие считают, что депозитная система зарабатывает на упаковке, которую не возвращают. На самом деле она действует по принципу отсутствия прибыли, а все финансовые средства используются только для обеспечения ее работы и развития. Если по итогам года образуется финансовый остаток, он не распределяется в виде дивидендов, а направляется на финансирование системы и ее совершенствование в следующем году, чтобы сделать ее еще удобнее, эффективнее и доступнее для жителей», — пояснила финансовый директор SIA Depozīta Iepakojuma Operators Диана Имака.

Около 40% всех доходов оператор выплачивает торговым предприятиям в качестве компенсации за прием использованной упаковки и обслуживание пунктов приема. Остальные средства инвестируются в дальнейшее развитие системы. В частности, на них был создан крупнейший в странах Балтии пункт приема депозитной тары — «Большой таромат» (Dižtaromāts) в Межциемсе. Также средства направляются на модернизацию сортировочного центра, совершенствование логистики и развитие информационных технологий.