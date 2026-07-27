Финансирование депозитной системы обеспечивают три основных источника. Первый — взносы производителей и импортеров напитков за каждую выпущенную на рынок единицу депозитной упаковки. Второй — доходы от реализации материалов, собранных и переданных на переработку. Третий — депозитные средства за упаковку, которую жители не сдали обратно через тароматы. Эти деньги покрывают расходы на прием тары, логистику, сортировку, подготовку к переработке и развитие системы.
«Многие считают, что депозитная система зарабатывает на упаковке, которую не возвращают. На самом деле она действует по принципу отсутствия прибыли, а все финансовые средства используются только для обеспечения ее работы и развития. Если по итогам года образуется финансовый остаток, он не распределяется в виде дивидендов, а направляется на финансирование системы и ее совершенствование в следующем году, чтобы сделать ее еще удобнее, эффективнее и доступнее для жителей», — пояснила финансовый директор SIA Depozīta Iepakojuma Operators Диана Имака.
Около 40% всех доходов оператор выплачивает торговым предприятиям в качестве компенсации за прием использованной упаковки и обслуживание пунктов приема. Остальные средства инвестируются в дальнейшее развитие системы. В частности, на них был создан крупнейший в странах Балтии пункт приема депозитной тары — «Большой таромат» (Dižtaromāts) в Межциемсе. Также средства направляются на модернизацию сортировочного центра, совершенствование логистики и развитие информационных технологий.
«Наша задача — не получать прибыль, а обеспечить максимально эффективный возврат каждой депозитной упаковки на переработку. При этом мы постоянно совершенствуем систему, чтобы сделать ее еще удобнее и доступнее для жителей, поэтому регулярно инвестируем в инфраструктуру и ищем решения, которые упрощают сдачу упаковки», — подчеркнула Имака.
Депозитная система в Латвии построена по принципу расширенной ответственности производителей. Это означает, что ее финансируют сами производители и импортеры напитков, уплачивая взносы за каждую выпущенную на рынок единицу упаковки. В свою очередь Depozīta Iepakojuma Operators отвечает за повседневную работу системы — от сбора и транспортировки упаковки до ее подготовки к переработке. Такой подход обеспечивает долгосрочное развитие системы, способствует сокращению количества отходов и увеличению объемов переработки и повторного использования упаковки.
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