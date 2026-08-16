В спасательной операции участвовали как собственно спасатели, так и водолазы, медики, сотрудники полиции, а также отдыхающие, которые пытались помочь по мере сил.
Беда случилась 15 августа примерно в 20:11. Сначало сообщалось о том, что в море тонет мужчина с тремя детьми, впоследствии уточнили, что это несовершеннолетние дети и их отец.
По словам очевидцев, семья купалась недалеко от мола. Сильное течение начало затягивать всю семью под мол — возможно, это и стало причиной трагедии.
Сразу же после того, как поступило сообщение об утопающих, на место происшествия направились сотрудники Палангской спасательной службы на двух водных мотоциклах, а также два береговых экипажа на автомашинах. Они прибыли туда через 2-4 минуты.
На водном мотоцикле спасатели подплыли к молу и сняли с опоры одного из мальчиков. Отцу и дочери удалось своими силами добраться до камней возле мола. Спасённый мальчик рассказал спасателям, что его брат исчез под водой.
«Эта тяжёлая утрата и внезапная гибель молодого человека потрясла не только очевидцев несчастного случая, но и всё сообщество спасателей. Желаем семье сил и выдержки в это скорбное время», — сообщает в соцсетях Палангская спасательная служба.
Так как спасателям не скоро удалось найти утонувшего юношу, вскоре к поисково-спасательной операции присоединились пожарные, медики и полицейские, к поискам привлекли водолазов. Помогли и отдыхающие — взявшись за руки, они создали живую цепочку и пошли по воде вброд.
На море было волнение, но основную опасность представляло собой сильное течение.
Так как вечером в субботу была тёплая погода, за операцией по спасению и поиску наблюдали тысячи людей на молу и на побережье. По расчётам очевидцев, их могло быть до 10 тысяч.
Тело утонувшего юноши спасателям удалось найти лишь примерно в 21:22.
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