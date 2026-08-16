Сразу же после того, как поступило сообщение об утопающих, на место происшествия направились сотрудники Палангской спасательной службы на двух водных мотоциклах, а также два береговых экипажа на автомашинах. Они прибыли туда через 2-4 минуты.

На водном мотоцикле спасатели подплыли к молу и сняли с опоры одного из мальчиков. Отцу и дочери удалось своими силами добраться до камней возле мола. Спасённый мальчик рассказал спасателям, что его брат исчез под водой.

«Эта тяжёлая утрата и внезапная гибель молодого человека потрясла не только очевидцев несчастного случая, но и всё сообщество спасателей. Желаем семье сил и выдержки в это скорбное время», — сообщает в соцсетях Палангская спасательная служба.