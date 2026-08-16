Первые дни недели будут дождливыми: в понедельник дожди пройдут во многих местах, ожидаются сильные ливни и грозы, во вторник — в основном в Латгалии. Будет дуть преимуществнно западный ветер, который постепенно перейдёт в северный. Температура воздуха 17-18 августа — около +20 градусов, ночью во многих местах — не ниже +10-15 градусов.

В середине недели погодные условия существенно отличаться не будут, так как территория Латвии останется под влиянием циклонов, а это означает, что вероятность дождя по-прежнему будет высокой. Впрочем, осадки будут распределяться по стране неравномерно, в отдельных районах дождя может и не быть. Существенного усиления ветра не ожидается.