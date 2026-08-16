Вторая половина августа начнётся с переменчивой погоды, так как в течение ближайшей недели на территории Латвии будут господствовать циклоны. Часто будут идти дожди, жара спадёт, хотя температура воздуха днём на большей части территории страны по-прежнему будет достигать и даже превышать +20 градусов. В конце следующей недели возможны более интенсивные осадки.
Первые дни недели будут дождливыми: в понедельник дожди пройдут во многих местах, ожидаются сильные ливни и грозы, во вторник — в основном в Латгалии. Будет дуть преимуществнно западный ветер, который постепенно перейдёт в северный. Температура воздуха 17-18 августа — около +20 градусов, ночью во многих местах — не ниже +10-15 градусов.
В середине недели погодные условия существенно отличаться не будут, так как территория Латвии останется под влиянием циклонов, а это означает, что вероятность дождя по-прежнему будет высокой. Впрочем, осадки будут распределяться по стране неравномерно, в отдельных районах дождя может и не быть. Существенного усиления ветра не ожидается.
Как утверждают синоптики, в конце следующей недели очень возможен интенсивный затяжной дождь, который, предположительно, начнётся в ночь на субботу и продолжится также и днём. Проливные дожди могут быть связаны с активным циклоном, который, возможно, придёт в Латвию с юга. Однако следует учесть, что прогноз может резко измениться в зависимости от траектории движения циклона.
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