Сейчас звери привыкают к новому местообитанию, посетителей к ним пустят лишь 19 августа.

Амурский тигр является угрожаемым видом. Согласно информации, доступной в интернете, во всём мире имеется всего около 4000 особей, из них в дикой природе обитают до 600.