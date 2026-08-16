Животные были конфискованы, поскольку их держали в ненадлежащих условиях в одном из литовских зоопарков, предположительно — в Клайпедском.
Сейчас звери привыкают к новому местообитанию, посетителей к ним пустят лишь 19 августа.
Амурский тигр является угрожаемым видом. Согласно информации, доступной в интернете, во всём мире имеется всего около 4000 особей, из них в дикой природе обитают до 600.
Сигулдский зоопарк — самый большой частный зоологический сад в Латвии, он расположен в Национальном парке «Гауя» и занимает 11 га. Там можно увидеть зебр, верблюдов, лемуров, лам, альпак, ланей, хайлендских коров, ослов пуатевенской породы, кроликов, коз, павлинов, сурикатов и многих других животных.
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