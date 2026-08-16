Она заявила, что это был не классический «большой салют», как раньше: в световом шоу использовались лазеры, прожектора, фонтаны, дымовые машины и сценическая пиротехника.
Эта пиротехника не летит высоко в небеса и не создаёт такого шума, как обычный салют, но в сочетании с лазерами и другими световыми эффектами она помогла заполнить обширное пространство в небе над Даугавой, пояснила советница мэра, подчеркнув, что классический салют столица не использует и впредь не будет.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс также подтвердил агентству LETA, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно: «Очень хорошо, что такой элемент возвращается на официальные городские мероприятия, особенно в значимый для города 825-й день рождения».
Ратниекс подчеркнул, что это событие, достойное внимания, и, по его мнению, это позитивно — дать возможность рижанам и гостям города отпраздновать этот день «с широким сердцем и сохранить обо всём этом прекрасные воспоминания».
Он напомнил, что примерно так обстояло дело с празднованием 800-летнего юбилея Риги, о котором до сих пор люди вспоминают, ощущая приятные эмоции и свою сопричастность городу.
Вице-мэр также поблагодарил устроителей мероприятия.
Тем временем в соцсетях праздник оценили по-разному: кто-то радуется тому, как хорошо организовано мероприятие, а другие задают вопросы — с чего бы это фейерверк теперь называется световым шоу и значит ли это, что впредь на праздниках в Риге он снова будет?
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