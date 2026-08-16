Эта пиротехника не летит высоко в небеса и не создаёт такого шума, как обычный салют, но в сочетании с лазерами и другими световыми эффектами она помогла заполнить обширное пространство в небе над Даугавой, пояснила советница мэра, подчеркнув, что классический салют столица не использует и впредь не будет.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс также подтвердил агентству LETA, что световое шоу с элементами фейерверка следует оценивать положительно: «Очень хорошо, что такой элемент возвращается на официальные городские мероприятия, особенно в значимый для города 825-й день рождения».