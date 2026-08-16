«Почему в этом году на день рождения Риги сильный акцент на автомобиль F1? На трамваях возили, в супермаркете (или где там) выставляли, дрифты с утра и сейчас. Какая связь у Риги или Латвии с F1?» — задаётся вопросом пользователь ironiqueen, подчёркивая в комментариях, что просто хочет узнать причину такого выбора — «мне нравится понимать вещи, разбираться в них, находить взаимосвязи».
Отклики на пост топик-стартера довольно интересны:
— А почему бы и нет? То, что вас это не интересует, не означает, что других тоже не интересует. Людей полно, мост переполнен, на набережной яблоку негде упасть, так что думаю — большинство за. Ничего плохого, по крайней мере нечто иное, невиданное.
— Двое латышей работали в команде Red Bull.
— Ну как же, Кришьянис Баронс ведь был первым пилотом латвийской команды F1! Ладно, может, всё-таки пилотом деревянной телеги.
— Мне кажется, акцент делается больше именно на Red Bull, где разные латыши тоже были, взять хотя бы Павла Петкуна. Мне нравится — ещё больше возможностей сделать Ригу интереснее благодаря сотрудничеству!
— Потому что F1 всегда был очень популярным автоспортом, особенно в данный момент. Скорее надо спрашивать — почему бы и нет?
— Никакого. Именно поэтому так классно. Оба моих подростка только что стартовали в сторону центра, чтобы увидеть автошоу.
— Насколько понимаю, мероприятия совпали, поэтому Рига это включила в праздник, чтобы его украсить. Со стороны Showrun 825-летие Риги не особо выделяется, они в первую очередь рекламируют себя и своё мероприятие. «Формулу» возят, потому что это гвоздь мероприятия.
— Зачем всегда искать «почему»? Просто смотреть и любоваться. По крайней мере, что-то невиданное…
— Вы спрашиваете, почему. Я говорю — почему бы и нет? Популярный спорт мирового уровня, который в Латвии мало проявлен. Небывалое мероприятие интересно уже потому, что оно небывалое. Толпы, которые там были, подтверждают, что ход правильный. Немного там и латыши участвуют. Кто повар, кто физиотерапевт, кто инженер, кто механик.
— Red Bull сами за многое забашляли. Виестурсу [Клейнбергсу] осталось только время назначить.
— Я с утра ходил на улицу недалеко от дома посмотреть, как проедет Auto Union. Мне понравилось. В другие годы в это время было авиашоу. Тоже здорово. Так-то я не особо участвую в праздниках Риги в последнее время, но это было вполне себе интересно.
— Ну да, нам ведь только конные упряжки надо.
— Зато тусовка на 1,5 миллиона.
— Вот только бы поныть. Радоваться надо, что хотя бы что-то классное у нас организовали.
— Выборы…
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