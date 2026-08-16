— Потому что F1 всегда был очень популярным автоспортом, особенно в данный момент. Скорее надо спрашивать — почему бы и нет?

— Никакого. Именно поэтому так классно. Оба моих подростка только что стартовали в сторону центра, чтобы увидеть автошоу.

— Насколько понимаю, мероприятия совпали, поэтому Рига это включила в праздник, чтобы его украсить. Со стороны Showrun 825-летие Риги не особо выделяется, они в первую очередь рекламируют себя и своё мероприятие. «Формулу» возят, потому что это гвоздь мероприятия.