«Если взглянуть на хронологию событий: 14-е число — это дата выплаты процентов; известно, что условия, касающиеся специального счета, не соблюдаются, а значит, договор уже нарушается. Далее — 17-е число: вопрос о том, состоится ли собрание и, если да, какие решения будут приняты относительно отсрочки выполнения текущих обязательств. И, конечно, третья дата — 31 августа, когда необходимо погасить оставшуюся часть государственного займа в размере 50 миллионов», — пояснил Р. Логинс.

Р. Логинс предположил, что это может вызвать реакцию со стороны Европейской комиссии (ЕК), которая обладает полномочиями инициировать разбирательство, исходя из того, что ситуация затрагивает авиационный рынок. Подобные действия искажают конкуренцию, что делает погашение кредита жизненно важным.