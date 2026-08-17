По его мнению, хотя решения обычно принимаются на основе фактов, ситуация с airBaltic сопряжена с большим объемом конфиденциальной информации, недоступной общественности, поэтому можно делать лишь предварительные выводы. Привлечение стратегического инвестора могло бы стать одним из путей решения проблемы, однако в нынешних условиях критически важными являются именно ближайшие три недели.
«Если взглянуть на хронологию событий: 14-е число — это дата выплаты процентов; известно, что условия, касающиеся специального счета, не соблюдаются, а значит, договор уже нарушается. Далее — 17-е число: вопрос о том, состоится ли собрание и, если да, какие решения будут приняты относительно отсрочки выполнения текущих обязательств. И, конечно, третья дата — 31 августа, когда необходимо погасить оставшуюся часть государственного займа в размере 50 миллионов», — пояснил Р. Логинс.
Р. Логинс предположил, что это может вызвать реакцию со стороны Европейской комиссии (ЕК), которая обладает полномочиями инициировать разбирательство, исходя из того, что ситуация затрагивает авиационный рынок. Подобные действия искажают конкуренцию, что делает погашение кредита жизненно важным.
«Если сопоставить все эти факторы с необходимостью изыскать 50 миллионов, которые придется отвлечь от текущих операционных расходов, возникает вопрос: располагает ли компания такими средствами на самом деле? Также прозвучал комментарий г-на Мартынова [Андрей Мартынов, председатель наблюдательного совета airBaltic] о том, что произойдет, если 17 августа кредиторы не поддержат предложенный план действий; по его словам, у него есть «План Б», хотя никакой информации о нем не раскрывается», — заключил Р. Логинс.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.