По версии следствия, отец почти не общался с мальчиком, но платил алименты. Предполагаемый мотив звучит настолько дико, что в него трудно поверить: мужчина якобы хотел избавиться от ребёнка, чтобы больше не платить деньги и не допустить, чтобы финансовые обязательства перешли к бабушке.
В переписке всё становилось мрачнее. Мужчина интересовался ядами и оружием, а также рассказывал, что готов был заплатить 50 тысяч реалов человеку, который убил бы его самого и сына. Потенциальный исполнитель якобы отказался, когда узнал, что жертвой должен стать ребёнок.
Но у этих разговоров оказался неожиданный слушатель.
Система безопасности ChatGPT обратила внимание на опасные сообщения. Информация была передана американским властям, затем попала в ФБР, а оттуда добралась до Бразилии.
16 июня полиция штата Эспириту-Санту получила предупреждение. Медлить там не стали.
19 июня мужчину задержали возле его дома. И вот самая неприятная деталь: согласно материалам расследования, предполагаемое преступление могло произойти уже 20 июня.
При обыске нашли четыре флакона с неизвестным веществом и верёвку. Телефон отправили экспертам, чтобы проверить, существовал ли человек, которому мужчина якобы предлагал деньги.
Сам фермер утверждает, что никого убивать не собирался. Он признаёт некоторые поисковые запросы, но настаивает, что реальные планы за ними не стояли.
В августе после 54 дней за решёткой мужчину освободили до дальнейшего разбирательства. Однако полной свободы он не получил: теперь он носит электронный браслет и не может приближаться к сыну и матери ребёнка.
Так что знаменитое «никому не рассказывай» в разговоре с чат-ботом, кажется, имеет свои пределы.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.