В переписке всё становилось мрачнее. Мужчина интересовался ядами и оружием, а также рассказывал, что готов был заплатить 50 тысяч реалов человеку, который убил бы его самого и сына. Потенциальный исполнитель якобы отказался, когда узнал, что жертвой должен стать ребёнок.

Но у этих разговоров оказался неожиданный слушатель.