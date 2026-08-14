Несмотря на гибель, акула выглядела вполне здоровой. Серьёзных травм у неё не обнаружили, признаков голода тоже не было. В желудке нашли свежие остатки пищи, а присутствовавшие паразиты, по мнению специалистов, не могли стать причиной смерти.

Гигантские акулы способны вырастать примерно до 10 метров и выглядят весьма внушительно, однако для человека практически не опасны. Эти морские гиганты питаются главным образом планктоном.

В датских водах они появляются крайне редко. С начала 2000-х годов было зафиксировано лишь около десяти подобных случаев.