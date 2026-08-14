Потом её нашли мёртвой на пляже.
Самка гигантской акулы достигала 4,7 метра в длину. Специалисты океанариума Северного моря провели вскрытие и исследовали внутренние органы, желудок и ткани животного, пытаясь понять, что с ней произошло.
Но первая проверка только добавила загадок.
Несмотря на гибель, акула выглядела вполне здоровой. Серьёзных травм у неё не обнаружили, признаков голода тоже не было. В желудке нашли свежие остатки пищи, а присутствовавшие паразиты, по мнению специалистов, не могли стать причиной смерти.
Гигантские акулы способны вырастать примерно до 10 метров и выглядят весьма внушительно, однако для человека практически не опасны. Эти морские гиганты питаются главным образом планктоном.
В датских водах они появляются крайне редко. С начала 2000-х годов было зафиксировано лишь около десяти подобных случаев.
Исследователи предполагают, что акула могла попасть в район Каттегата между Северным и Балтийским морями вслед за течениями или кормом.
Почему совершенно здоровая на первый взгляд почти пятиметровая акула через несколько дней оказалась мёртвой на пляже, пока остаётся загадкой.
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