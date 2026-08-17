На понедельник запланирована встреча кредиторов национальной авиакомпании «airBaltic», которая во многом определит дальнейший курс компании. «airBaltic» хочет договориться о невыплате двух последовательных процентных платежей и их добавлении к основной сумме долга.
Первый платеж в размере почти 14 миллионов евро должен был быть произведен в прошлую пятницу. Компании необходимо не только выполнить требования существующих кредиторов, но и получить дополнительный кредит в размере 225 миллионов евро в качестве временного финансирования.
Это следует из заявления «airBaltic» во вторник о своем бизнес-плане.
Авиакомпании также необходим новый акционерный капитал в размере 100 миллионов евро. В рамках финансовой реструктуризации планируется конвертировать часть существующих облигаций компании в акции.
«Финансовая реструктуризация состоит из двух основных компонентов. Первый — это повышение прибыльности. «airBaltic» должна стать прибыльной в долгосрочной перспективе, иначе она не будет привлекательным объектом для инвестиций. За этим следует укрепление баланса. В настоящее время одним из наших приоритетов является привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро», — заявил исполнительный директор «airBaltic» Эрно Хильден на прошлой неделе.
Упомянутые «airBaltic» цифры — это лишь пожелания. Переговоры с заинтересованными сторонами о временном финансировании пока продолжаются, и нет никаких признаков того, что они будут успешными. Разочаровывает тот факт, что ценные бумаги «airBaltic» не пользуются спросом — цена существующих облигаций на рынке снизилась на 80% с начала года.
«Если бы мы не были убеждены в возможности этого, мы бы не обращались с таким предложением ни к финансовым рынкам, где планируем получить финансирование, ни к акционерам и другим заинтересованным сторонам с подобным бизнес-планом», — сказал председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.
(Lsm.lv)
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