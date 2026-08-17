Первый платеж в размере почти 14 миллионов евро должен был быть произведен в прошлую пятницу. Компании необходимо не только выполнить требования существующих кредиторов, но и получить дополнительный кредит в размере 225 миллионов евро в качестве временного финансирования.

Это следует из заявления «airBaltic» во вторник о своем бизнес-плане.