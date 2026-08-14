У 378 068 человек (86%) размер пенсии составляет до 1000 евро, 44 835 пенсионеров (10%) получают 1000-1500 евро, а 16 694 (4%) — свыше 1500 евро.
1 октября этого года будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающая 1589 евро. В связи с этим пенсии увеличатся на 4,24-5,22% в зависимости от трудового стажа человека.
Министр благосостояния Рейнис Узулниекс в четверг на пресс-конференции сообщил, что индексация пенсий в полном объеме коснется 97% получателей пенсий.
Как поясняет Министерство благосостояния, размер учитываемой части реального прироста зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, будет зависеть от продолжительности страхового стажа.
При стаже до 29 лет будет учитываться 50% прироста, при стаже от 30 до 39 лет, а также для пенсий, назначенных за работу во вредных, тяжелых, особо вредных или особо тяжелых условиях труда, — 60%.
При страховом стаже от 40 до 44 лет будет учитываться 70% прироста, а при стаже 45 лет и более — 80%.
Для жителей, чей страховой стаж составляет до 29 лет, при пересмотре пенсии будет применяться индекс 1,0424, и увеличение пенсии составит 4,24%.
Если страховой стаж составляет от 30 до 39 лет, то будет применяться индекс 1,0456, а увеличение составит 4,56%.
При страховом стаже от 40 до 44 лет будет применяться индекс 1,0489, и пенсия увеличится на 4,89%, а если страховой стаж составляет 45 лет и более, будет применен индекс 1,0522, и пенсия увеличится на 5,22%.
Например, если размер пенсии по старости составляет 700 евро, то у человека со страховым стажем до 29 лет пенсия с октября составит 729,68 евро, при стаже от 30 до 39 лет — 734,23 евро, при стаже от 40 до 44 лет — 734,23 евро, а при стаже 45 лет и больше — 736,54 евро.
(Latvijas Avīze)
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