1 октября этого года будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающая 1589 евро. В связи с этим пенсии увеличатся на 4,24-5,22% в зависимости от трудового стажа человека.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс в четверг на пресс-конференции сообщил, что индексация пенсий в полном объеме коснется 97% получателей пенсий.