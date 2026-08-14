«Люди выбирают работу тогда, когда в экономике все хорошо, когда работодателям нужны сотрудники и уровень зарплат достаточно привлекательный, чтобы оставаться на рынке труда. Думаю, это один из положительных аспектов этой цифры. С другой стороны, понятно, что не всегда это делается исключительно по собственному желанию. Иногда это в значительной степени связано с финансовой необходимостью и, конечно, с демографической ситуацией», — прокомментировал Круминьш.

«Сейчас статистика показывает, что одного пенсионера содержат примерно 2,5-3 человека. По прогнозам Еврокомиссии, в течение 20 лет этот показатель сократится примерно на одного человека. Перспектива довольно печальная, и политикам придется принимать важные решения: либо двигаться по пути Эстонии, где пенсионный возраст привязан к ожидаемой продолжительности жизни на пенсии, либо открывать рынок труда для иностранных работников. Это тоже было бы политически очень сложным решением. Сейчас коэффициент замещения пенсии по отношению к зарплате у нас снижается, потому что зарплаты растут быстрее пенсий. Пока выглядит так, что именно этот путь выбрала Латвия», — обрисовал перспективы эксперт.

После достижения пенсионного возраста чаще продолжают работать мужчины, люди с более высоким уровнем образования, а также представители определенных профессий — например, руководители, квалифицированные работники сельского хозяйства и специалисты.