«Все эти годы я действительно работала в школе, потому что мне это нравится и человеку важно чувствовать себя нужным. Думаю, очень многие пенсионеры работают именно для того, чтобы чувствовать свою причастность, общаться с другими людьми, чувствовать себя нужными. Работа как раз дает такую возможность», — рассказала педагог Янина Балтбардзе.
Она проработала 52 года и продолжала работать в школе и после выхода на пенсию. Последние четыре года она участвует в работе Рижского альянса активных сениоров и обучает латышскому языку детей других национальностей.
«Когда начался этот проект, я увидела, как человек буквально распрямляется, поднимает голову, начинает лучше выглядеть, и у него загораются глаза. Он чувствует себя нужным. Деньги, конечно, важны. Я не скажу, что это не имеет значения, но, на мой взгляд, все же это не главное», — сказала она.
Латвия среди лидеров
Руководитель отдела пенсионного и инвестиционного управления Luminor Атис Круминьш рассказал, что в других европейских странах работают около 10% пенсионеров, в Скандинавии — 20%, а лидерами по доле работающих пенсионеров являются Латвия и Эстония.
Число работающих сениоров в Латвии меняется в соответствии с экономическими циклами. Например, в 2008 году работали 20% пенсионеров.
«Люди выбирают работу тогда, когда в экономике все хорошо, когда работодателям нужны сотрудники и уровень зарплат достаточно привлекательный, чтобы оставаться на рынке труда. Думаю, это один из положительных аспектов этой цифры. С другой стороны, понятно, что не всегда это делается исключительно по собственному желанию. Иногда это в значительной степени связано с финансовой необходимостью и, конечно, с демографической ситуацией», — прокомментировал Круминьш.
«Сейчас статистика показывает, что одного пенсионера содержат примерно 2,5-3 человека. По прогнозам Еврокомиссии, в течение 20 лет этот показатель сократится примерно на одного человека. Перспектива довольно печальная, и политикам придется принимать важные решения: либо двигаться по пути Эстонии, где пенсионный возраст привязан к ожидаемой продолжительности жизни на пенсии, либо открывать рынок труда для иностранных работников. Это тоже было бы политически очень сложным решением. Сейчас коэффициент замещения пенсии по отношению к зарплате у нас снижается, потому что зарплаты растут быстрее пенсий. Пока выглядит так, что именно этот путь выбрала Латвия», — обрисовал перспективы эксперт.
После достижения пенсионного возраста чаще продолжают работать мужчины, люди с более высоким уровнем образования, а также представители определенных профессий — например, руководители, квалифицированные работники сельского хозяйства и специалисты.
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