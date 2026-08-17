В реальности многие люди, особенно в регионах, работали там, где вообще можно было заработать: в магазинах, на лесопилках, на случайных работах, нередко без трудовых договоров. Не работник решал, платить ли за него социальные взносы. Условия устанавливал работодатель: хочешь — работаешь, не хочешь — ищи другое место, которого зачастую просто не было.

Поэтому сегодня утверждать, что эти люди сами виноваты в маленьких пенсиях, поскольку якобы «не платили налоги», — лицемерие. Большинство работников ни тогда, ни сейчас самостоятельно налогов не платят: их удерживает работодатель. Тем, кто в бурные 1990-е сохранил стабильную работу учителя, врача, пожарного или чиновника, в определённой степени просто повезло.

Во времена больших перемен судьбу человека определяют не только трудолюбие и предусмотрительность, но и случайность, место жительства, профессия, работодатель, стечение обстоятельств. Задача государства после нормализации жизни — хотя бы частично сглаживать последствия этих случайностей, а не объявлять их высшей социальной справедливостью.