В Стаурбридже, неподалёку от второго по величине города Великобритании Бирмингема, в пятницу над тлеющими руинами нескольких домов без крыш поднимался дым, пока пожарные поливали водой обгоревшие конструкции.
Пожарно-спасательная служба Вест-Мидлендса сообщила, что в городе полностью уничтожены 19 домов и ещё 18 повреждены.
Встретившись с пожарными после осмотра места происшествия, Бёрнем, судя по всему, был потрясён. Он назвал «воспламенившуюся ситуацию» следствием изменения климата и доказательством необходимости более быстрого перехода к чистой энергии.
«Я никогда не видел в Британии ничего подобного, чтобы целый дом выгорел дотла и продолжал тлеть», — сказал он.
«Мы должны признать, что климат меняется… Бессмысленно отрицать, в какой точке мы находимся. Нам нужно посмотреть правде в глаза. Нам требуется больше чистой энергии», — подчеркнул он.
Великобритания поставила цель полностью перейти на электроэнергию с нулевыми выбросами углерода к 2030 году и достичь нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2050‑му, чтобы противостоять изменению климата.
Описав Британию как «пороховую бочку» — в пятницу по стране зафиксировали 37 очагов возгорания, — премьер-министр предостерёг от разведения огня на открытом воздухе. На этом фоне правительство ввело запрет на продажу одноразовых мангалов и наборов для барбекю.
Жители Стаурбриджа были эвакуированы, нескольким людям оказали помощь из‑за вдыхания дыма после того, как пожар распространился в четверг, самый жаркий день года в стране на данный момент.
Один пожарный был госпитализирован, ещё пятеро получили лёгкие травмы, сообщили в пожарной службе в пятницу. Тем временем расчёты продолжали тушить «очаги горения» на открытых лугах, вдоль железной дороги и в садах.
На фоне засушливой погоды, спровоцировавшей ряд лесных пожаров, ещё шесть пожарных севернее, в Стаффордшире, были доставлены в больницу с симптомами отравления дымом и теплового переутомления, сообщили в службе.
Служба скорой помощи региона Западный Мидлендс, включающего Стаурбридж и Стаффордшир, заявила, что в четверг оказала помощь 68 людям с симптомами, такими как вдыхание дыма; 25 из них были госпитализированы.
Регион Вест-Мидлендс, как и почти три четверти территории Англии, переживает засуху после недель аномальной жары и скудных осадков, что увеличивает риск пожаров.
«Обширные разрушения»
Экстренные службы сообщили, что некоторые очаги возгорания в районе Стаурбриджа были намеренно устроены на лугах и затем распространились дальше.
«Это один из самых серьёзных инцидентов, на который когда‑либо выезжала пожарно-спасательная служба Вест-Мидлендса», — заявил главный пожарный инспектор Саймон Тухилл на пресс‑конференции поздно вечером в четверг.
Он объяснил скорость распространения огня «полностью пересохшими» условиями и добавил, что «масштабы разрушений огромные».
Этим летом пожарным в основном приходилось бороться с лесными пожарами в сельской местности и на вересковых пустошах по всей стране.
Бёрнем пообещал созвать совещание с пожарными службами, признав, что правительство не выделяло достаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами.
Он также сообщил о планах закупить самолёты‑пожарные, подобные тем, что используются для тушения огня в Европе и Соединённых Штатах.
«Это был особенно тяжёлый и напряжённый период для пожарно‑спасательной службы, которая находилась под серьёзным давлением», — заявил глава Национального совета начальников пожарных служб (NFCC) Фил Гарриган в эфире BBC Radio 4.
«Пожарным уже много лет приходится находиться на переднем крае борьбы с последствиями изменения климата. Они делают всё возможное, чтобы защитить людей и их имущество», — добавил он.
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