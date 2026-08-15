

«Я никогда не видел в Британии ничего подобного, чтобы целый дом выгорел дотла и продолжал тлеть», — сказал он.

«Мы должны признать, что климат меняется… Бессмысленно отрицать, в какой точке мы находимся. Нам нужно посмотреть правде в глаза. Нам требуется больше чистой энергии», — подчеркнул он.

Великобритания поставила цель полностью перейти на электроэнергию с нулевыми выбросами углерода к 2030 году и достичь нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2050‑му, чтобы противостоять изменению климата.