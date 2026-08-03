На севере и северо-востоке Германии в воскресенье еще можно вздохнуть свободно: там было около 20 градусов, тогда как на юге с почти 30 градусами уже заметно теплее. На юге и в центральной части Германии к тому же возможны сильные грозы.

В понедельник, несмотря на риск гроз, в большинстве районов установится по-настоящему жаркая погода: нигде температура не опустится ниже 30 градусов. Причина в том, что раскаленные воздушные массы сейчас сосредоточены над Юго-Восточной Европой, а эпицентр жары приходится на территорию Венгрии.