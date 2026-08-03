Причиной новой волны жары является устойчивый антициклон, который несет в Центральную Европу теплые воздушные массы из южных регионов. Особенно высокие температуры ожидаются вдоль Рейна, а также в отдельных районах Баварии и Баден-Вюртемберга.
На севере и северо-востоке Германии в воскресенье еще можно вздохнуть свободно: там было около 20 градусов, тогда как на юге с почти 30 градусами уже заметно теплее. На юге и в центральной части Германии к тому же возможны сильные грозы.
В понедельник, несмотря на риск гроз, в большинстве районов установится по-настоящему жаркая погода: нигде температура не опустится ниже 30 градусов. Причина в том, что раскаленные воздушные массы сейчас сосредоточены над Юго-Восточной Европой, а эпицентр жары приходится на территорию Венгрии.
Во вторник жара обрушится в полную силу: прежде всего в верхнем течении Рейна, вплоть до Рейн-Майнского региона, а также в отдельных районах Баварии и Баден-Вюртемберга столбики термометров должны достичь отметки в 40 градусов.
В Берлине и Гамбурге ожидается от 30 до 34 градусов, однако из-за более прохладного воздуха с Северного моря тепловая нагрузка там будет сравнительно умеренной. По словам метеоэксперта Доминика Юнга, на севере жара, кроме того, продержится недолго: уже со среды там наступит заметное похолодание.
На юге и юго-западе, напротив, жара окажется устойчивой и, по прогнозам, сохранится, вероятно, до конца недели.
От экстремальных температур страдают и реки. Сильные грозы, которые местами будут проходить в этот период, в основном принесут лишь локальные осадки. На уровень воды, скорее всего, такой дождь почти не повлияет.
По крайней мере до 9 августа существенных изменений погоды не ожидается: сохранится типичная для разгара лета жара, на юге будет по-прежнему очень жарко, а местами по стране будут грозы.
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