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Неслыханно! Во Франции отключили несколько АЭС из-за рекордной жары

Редакция PRESS 25 июня, 2026 22:59

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Французский государственный энергетический концерн EDF временно остановил два ядерных реактора в качестве превентивной экологической меры на фоне рекордной жары, которая уже унесла жизни людей. По состоянию на понедельник во Франции подтвердили как минимум 18 смертей, связанных с жарой, и не менее 40 человек утонули с 18 июня.

Отключенные в четверг реакторы расположены на АЭС Ножан-сюр-Сен на берегу Сены к северу от Парижа и на станции Бюже на Роне недалеко от Лиона на юго-востоке страны. В обоих случаях остановку вызвало повышение температуры речной воды, за которой EDF по закону обязана следить, чтобы не сбрасывать воду, способную нанести вред водным экосистемам.

Атомные станции используют речную воду для охлаждения реакторов и затем возвращают её в русло, обычно уже на доли градуса или на несколько градусов теплее, чем при заборе, в зависимости от площадки. В период сильной жары, когда реки и так прогреваются, операторам приходится снижать или останавливать выработку, чтобы не превышать установленные законом температурные нормативы сброса.

На этой неделе АЭС Ножан-сюр-Сен уже сократила мощность одного из своих реакторов, «чтобы ограничить повышение температуры между водой, забираемой из Сены, и водой, возвращаемой обратно, тем самым защищая водную флору и фауну», сообщили в EDF.

В понедельник был также остановлен реактор на АЭС Гольфеш на реке Гаронна на юго-западе Франции, а мощность на ряде других площадок 57-реакторного парка EDF была снижена. В прошлом году на эти объекты приходилось почти 70% выработки электроэнергии во Франции.

Несмотря на простои, французский оператор энергосистемы RTE в среду заявил, что «Франция располагает достаточными генерирующими мощностями для удовлетворения спроса на электроэнергию, в том числе в случае остановки отдельных объектов».

Франция объявила в более чем половине из 96 департаментов красный, представляющий угрозу для жизни уровень опасности, призвав жителей избегать прямых солнечных лучей и проявлять "абсолютную бдительность" по мере того, как жара усиливается. Météo-France сообщила, что вторник, 23 июня, стал самым жарким днём с начала метеонаблюдений в 1947 году.

Кризис не ограничивается Францией. В Германии, Испании, Португалии и Швейцарии также ожидается аномальная жара, уже начинающая парализовывать повседневную жизнь: сотни школ закрываются или сокращают занятия, а движение поездов, в том числе в Париже и Брюсселе, урезано, чтобы снизить риск поломок.

Синоптики предупреждают, что в Средиземноморье температура может достигнуть 43 °C. Напряжение в энергосистеме уже заметно: в пиковые дни прошлогодней июньско-июльской жары суточное потребление электроэнергии увеличивалось на величину до 14%, что приводило к двух-трёхкратному росту среднесуточных цен на электроэнергию.

Учёные предупреждают, что тенденция ухудшается. Согласно крупному новому исследованию, в отдельных регионах Европы экстремальная жара держится до 40 дней дольше в году, чем в 1970-е годы.

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