Последний шанс получить европейские деньги на Rail Baltica: министерство

В документе содержится информация о корректировке технических решений проекта с учетом доступного финансирования, дальнейшей реализации проекта объединенного моста через Даугаву, ходе проектирования и строительства системы электрификации Rail Baltica, а также о других ключевых мероприятиях.

Одновременно определены дальнейшие действия по внесению изменений в пять соглашений о финансировании в рамках европейского инструмента Connecting Europe Facility (CEF). После одобрения Кабинетом министров поправки планируется направить в Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). Они предусматривают продление сроков выполнения работ по договорам до двух лет, а также перераспределение средств между отдельными направлениями проекта. Это позволит сохранить финансирование ЕС для строительства железнодорожного сообщения между станцией Rail Baltica в аэропорту Риги и станцией Иманта, выкупа земель и надзора за строительством южного участка основной магистрали.

Для привлечения дополнительного финансирования Министерство сообщения совместно с исполнителями проекта подготовит заявку на участие в новом конкурсе CEF (CEF Reflow Call 2026), объявленном Европейской комиссией 19 июня.

Всего на строительство и модернизацию транспортной инфраструктуры в странах ЕС, а также в Украине и Молдове, ассоциированных с программой CEF, предусмотрено 1,1 млрд евро. Из этой суммы 350 млн евро предназначены для железнодорожных проектов основной сети TEN-T, 260 млн евро — для проектов стран, получающих финансирование по линии политики сплочения, а еще 130 млн евро — для проектов военной мобильности.

Подать заявки можно до 6 октября 2026 года. В министерстве отмечают, что это последний конкурс в рамках бюджета ЕС на 2021–2027 годы, позволяющий привлечь европейское финансирование на развитие транспортной инфраструктуры за счет неиспользованных средств предыдущих программ.

Еще одним важным направлением остается подготовка тендера на строительство участков основной линии Rail Baltica у латвийско-литовской границы, который организует компания Eiropas Dzelzceļa līnijas. Закупка охватит участки BP9, BP10 и BP11 и будет включать строительство железнодорожного полотна, инженерных сооружений, а также подъездных и служебных дорог.

10 июня завершились консультации с потенциальными подрядчиками, а полученные предложения сейчас учитываются при подготовке тендерной документации. Согласно плану, конкурс будет объявлен в ближайшее время, а договор с победителем планируется заключить до января 2027 года.

Как сообщили в Министерстве сообщения, отчет уже направлен на согласование в Министерство юстиции и Министерство финансов, которые должны представить свои заключения до 27 июня.