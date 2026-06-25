Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

Последний шанс получить европейские деньги на Rail Baltica: министерство

Редакция PRESS 25 июня, 2026 17:30

Важно 0 комментариев

Министерство сообщения (SM) подготовило для рассмотрения Кабинетом министров отчет о ходе реализации проекта Rail Baltica в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель — ежемесячно информировать правительство об актуальных вопросах и ходе выполнения проекта. В дальнейшем такие отчеты планируется представлять Кабмину в последнюю неделю каждого месяца.

В документе содержится информация о корректировке технических решений проекта с учетом доступного финансирования, дальнейшей реализации проекта объединенного моста через Даугаву, ходе проектирования и строительства системы электрификации Rail Baltica, а также о других ключевых мероприятиях.

Одновременно определены дальнейшие действия по внесению изменений в пять соглашений о финансировании в рамках европейского инструмента Connecting Europe Facility (CEF). После одобрения Кабинетом министров поправки планируется направить в Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). Они предусматривают продление сроков выполнения работ по договорам до двух лет, а также перераспределение средств между отдельными направлениями проекта. Это позволит сохранить финансирование ЕС для строительства железнодорожного сообщения между станцией Rail Baltica в аэропорту Риги и станцией Иманта, выкупа земель и надзора за строительством южного участка основной магистрали.

Для привлечения дополнительного финансирования Министерство сообщения совместно с исполнителями проекта подготовит заявку на участие в новом конкурсе CEF (CEF Reflow Call 2026), объявленном Европейской комиссией 19 июня.

Всего на строительство и модернизацию транспортной инфраструктуры в странах ЕС, а также в Украине и Молдове, ассоциированных с программой CEF, предусмотрено 1,1 млрд евро. Из этой суммы 350 млн евро предназначены для железнодорожных проектов основной сети TEN-T, 260 млн евро — для проектов стран, получающих финансирование по линии политики сплочения, а еще 130 млн евро — для проектов военной мобильности.

Подать заявки можно до 6 октября 2026 года. В министерстве отмечают, что это последний конкурс в рамках бюджета ЕС на 2021–2027 годы, позволяющий привлечь европейское финансирование на развитие транспортной инфраструктуры за счет неиспользованных средств предыдущих программ.

Еще одним важным направлением остается подготовка тендера на строительство участков основной линии Rail Baltica у латвийско-литовской границы, который организует компания Eiropas Dzelzceļa līnijas. Закупка охватит участки BP9, BP10 и BP11 и будет включать строительство железнодорожного полотна, инженерных сооружений, а также подъездных и служебных дорог.

10 июня завершились консультации с потенциальными подрядчиками, а полученные предложения сейчас учитываются при подготовке тендерной документации. Согласно плану, конкурс будет объявлен в ближайшее время, а договор с победителем планируется заключить до января 2027 года.

Как сообщили в Министерстве сообщения, отчет уже направлен на согласование в Министерство юстиции и Министерство финансов, которые должны представить свои заключения до 27 июня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор
Важно

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё
Важно

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё (1)

«Падают дома, возле которых я стоял»: латвийца застало врасплох землетрясение в Венесуэле
Важно

«Падают дома, возле которых я стоял»: латвийца застало врасплох землетрясение в Венесуэле

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оказалось, комбуча бывает совсем не той, за кого себя выдаёт

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Комбуча давно перестала быть напитком только для фанатов странных баночек и здорового образа жизни. Но новое исследование показало: важно не только то, что чай забродил. Важно, какой именно чай оказался в банке с самого начала.

Комбуча давно перестала быть напитком только для фанатов странных баночек и здорового образа жизни. Но новое исследование показало: важно не только то, что чай забродил. Важно, какой именно чай оказался в банке с самого начала.

Читать
Загрузка

На радость отдыхающим: где нынче теплая вода для купания?

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более теплой погоды температура воды в водоемах Латвии продолжает повышаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

С наступлением более теплой погоды температура воды в водоемах Латвии продолжает повышаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Лето, солнце и всё равно дефицит: учёные удивили выводом о витамине D

Азбука здоровья 18:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Многие уверены: летом с витамином D всё должно быть в порядке. Солнце светит, люди чаще выходят на улицу, значит, организм сам всё доберёт.

Многие уверены: летом с витамином D всё должно быть в порядке. Солнце светит, люди чаще выходят на улицу, значит, организм сам всё доберёт.

Читать

Поедет чаще, но только до Кенгарагса: в Риге меняется автобусный маршрут

Новости Латвии 18:33

Новости Латвии 0 комментариев

С 6 июля в Риге автобус №18 из Дарзини будет ходить чаще, однако только до Кенгарагса, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

С 6 июля в Риге автобус №18 из Дарзини будет ходить чаще, однако только до Кенгарагса, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

Читать

«Мы живем дольше или просто дольше умираем?» Эксперт о здоровье жителей Латвии

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Хотя средняя продолжительность жизни в Латвии постепенно растет и приближается к 80 годам, гораздо более важным показателем является то, сколько лет человек живет в хорошем здоровье. На это в программе TV24 «Tava vide» обратила внимание директор Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдыня, ассоциированный профессор Анда Кивите.

Хотя средняя продолжительность жизни в Латвии постепенно растет и приближается к 80 годам, гораздо более важным показателем является то, сколько лет человек живет в хорошем здоровье. На это в программе TV24 «Tava vide» обратила внимание директор Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдыня, ассоциированный профессор Анда Кивите.

Читать

Молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет: Индриксоне

Мнения 18:16

Мнения 0 комментариев

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

Читать

Кибератака встревожила правительство: Кулбергс требует проверки всех министерств

Важно 18:11

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) после киберинцидента в АО Latvijas valsts meži (LVM) поручил всем министерствам представить информацию о том, как обеспечивается безопасность государственных информационных систем, какие стандарты защиты применяются и насколько учреждения готовы к подобным атакам.

Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) после киберинцидента в АО Latvijas valsts meži (LVM) поручил всем министерствам представить информацию о том, как обеспечивается безопасность государственных информационных систем, какие стандарты защиты применяются и насколько учреждения готовы к подобным атакам.

Читать