Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

На радость отдыхающим: где нынче теплая вода для купания?

© LETA 25 июня, 2026 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более теплой погоды температура воды в водоемах Латвии продолжает повышаться, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Утром в четверг температура воды в Даугаве составляла от +20 до +22 градусов. В реках Латгалии вода прогрелась до +15…+21 градуса.

В реках Земгале и Курземе температура воды достигла +17…+22 градусов, тогда как в Видземе она немного ниже — от +14 до +19 градусов.

В озерах и водохранилищах вода прогрелась до +18…+22 градусов.

На побережье Балтийского моря и Рижского залива температура воды составляет от +15 до +20 градусов.

В ближайшие дни в Латвии ожидается сухая и теплая погода, поэтому вода в реках, озерах и море продолжит быстро прогреваться.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор
Важно

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор

В Эстонии объявили «Машу и Медведя» оружием Кремля
Важно

В Эстонии объявили «Машу и Медведя» оружием Кремля

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё
Важно

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оказалось, комбуча бывает совсем не той, за кого себя выдаёт

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Комбуча давно перестала быть напитком только для фанатов странных баночек и здорового образа жизни. Но новое исследование показало: важно не только то, что чай забродил. Важно, какой именно чай оказался в банке с самого начала.

Комбуча давно перестала быть напитком только для фанатов странных баночек и здорового образа жизни. Но новое исследование показало: важно не только то, что чай забродил. Важно, какой именно чай оказался в банке с самого начала.

Читать

Лето, солнце и всё равно дефицит: учёные удивили выводом о витамине D

Азбука здоровья 18:38

Азбука здоровья 0 комментариев

Многие уверены: летом с витамином D всё должно быть в порядке. Солнце светит, люди чаще выходят на улицу, значит, организм сам всё доберёт.

Многие уверены: летом с витамином D всё должно быть в порядке. Солнце светит, люди чаще выходят на улицу, значит, организм сам всё доберёт.

Читать

Поедет чаще, но только до Кенгарагса: в Риге меняется автобусный маршрут

Новости Латвии 18:33

Новости Латвии 0 комментариев

С 6 июля в Риге автобус №18 из Дарзини будет ходить чаще, однако только до Кенгарагса, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

С 6 июля в Риге автобус №18 из Дарзини будет ходить чаще, однако только до Кенгарагса, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

Читать

«Мы живем дольше или просто дольше умираем?» Эксперт о здоровье жителей Латвии

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Хотя средняя продолжительность жизни в Латвии постепенно растет и приближается к 80 годам, гораздо более важным показателем является то, сколько лет человек живет в хорошем здоровье. На это в программе TV24 «Tava vide» обратила внимание директор Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдыня, ассоциированный профессор Анда Кивите.

Хотя средняя продолжительность жизни в Латвии постепенно растет и приближается к 80 годам, гораздо более важным показателем является то, сколько лет человек живет в хорошем здоровье. На это в программе TV24 «Tava vide» обратила внимание директор Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдыня, ассоциированный профессор Анда Кивите.

Читать

Молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет: Индриксоне

Мнения 18:16

Мнения 0 комментариев

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

Читать

Кибератака встревожила правительство: Кулбергс требует проверки всех министерств

Важно 18:11

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) после киберинцидента в АО Latvijas valsts meži (LVM) поручил всем министерствам представить информацию о том, как обеспечивается безопасность государственных информационных систем, какие стандарты защиты применяются и насколько учреждения готовы к подобным атакам.

Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) после киберинцидента в АО Latvijas valsts meži (LVM) поручил всем министерствам представить информацию о том, как обеспечивается безопасность государственных информационных систем, какие стандарты защиты применяются и насколько учреждения готовы к подобным атакам.

Читать