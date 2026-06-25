На радость отдыхающим: где нынче теплая вода для купания?

Утром в четверг температура воды в Даугаве составляла от +20 до +22 градусов. В реках Латгалии вода прогрелась до +15…+21 градуса.

В реках Земгале и Курземе температура воды достигла +17…+22 градусов, тогда как в Видземе она немного ниже — от +14 до +19 градусов.

В озерах и водохранилищах вода прогрелась до +18…+22 градусов.

На побережье Балтийского моря и Рижского залива температура воды составляет от +15 до +20 градусов.

В ближайшие дни в Латвии ожидается сухая и теплая погода, поэтому вода в реках, озерах и море продолжит быстро прогреваться.