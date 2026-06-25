Оказалось, комбуча бывает совсем не той, за кого себя выдаёт

Учёные из Вроцлава сравнили комбучу, приготовленную из чёрного, зелёного, белого, улуна и пуэра. Условия ферментации были одинаковыми, но результат получился разным — по вкусу, аромату и химическому составу.

Комбучу делают из сладкого чая с помощью SCOBY — симбиотической культуры бактерий и дрожжей. Дрожжи перерабатывают сахар, бактерии создают органические кислоты, а напиток постепенно становится кисловатым и слегка газированным.

Но чай при этом не просто “даёт вкус”. Он становится основой, от которой зависит, что именно произойдёт во время брожения.

Исследователи выяснили, что разные виды чая по-разному меняются в процессе ферментации. В напитке появляются одни ароматические соединения и исчезают другие. Например, могут усиливаться цветочные и фруктовые ноты, а привычный вкус заваренного чая превращается во что-то совсем иное.

Самыми активными в лабораторных тестах оказались комбучи на зелёном чае и улуне. Они показали наиболее выраженную антиоксидантную активность и лучше нейтрализовали свободные радикалы.

Звучит заманчиво, но учёные сразу предупреждают: это не означает, что такая комбуча автоматически лечит, омолаживает или делает человека неуязвимым. Исследование проводилось в лаборатории, а для выводов о пользе для людей нужны отдельные клинические работы.

Зато один вывод уже можно сделать уверенно: комбуча — не один и тот же напиток в разных бутылках. Комбуча на зелёном чае может быть более свежей и травянистой, на улуне — более цветочной и фруктовой, а на чёрном чае или пуэре — более насыщенной и землистой.

Так что надпись “комбуча” на этикетке ещё не говорит всего. Иногда главный секрет напитка скрывается не в модной бутылке, а в самом обычном чае, с которого всё началось.