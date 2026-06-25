Кибератака встревожила правительство: Кулбергс требует проверки всех министерств

По его поручению министр обороны Райвис Мелнис созвал межведомственное совещание с участием представителей нескольких министерств, Cert.lv, Центра кризисного управления и LVM.

По словам Кулбергса, расследование продолжается.

«Однако одновременно у меня возникли серьезные вопросы относительно готовности государственной системы кибербезопасности в масштабах всей страны», — заявил премьер.

Он также поручил Министерству обороны в течение двух недель завершить подготовку правил, устанавливающих единые требования к защите государственных информационных систем и центров обработки данных. По словам главы правительства, эта работа должна была быть выполнена еще после вступления в силу Закона о национальной кибербезопасности в 2024 году.

«Этого сделано не было, и в контексте сегодняшних событий это, безусловно, является безответственным отношением к государственной безопасности», — подчеркнул Кулбергс.

Кроме того, премьер потребовал объяснить, как был выявлен инцидент и был ли своевременно проинформирован министр земледелия Улдис Аугулис.

«Эта ситуация еще раз подтверждает, что для правительства нет более важного приоритета, чем безопасность нашего государства», — отметил он.

Напомним, в выходные LVM подверглась кибератаке. В результате были отключены внешние системы компании, включая LVM GEO, картографический сервис и приложение для охотников Mednis, а также ряд внутренних систем.

В Cert.lv подтвердили факт киберинцидента и сообщили, что совместно с LVM принимаются меры по устранению его последствий. При этом в центре подчеркнули, что инфраструктура избирательных систем никак не связана с инфраструктурой LVM.

Компания уже обратилась в Государственную полицию, а Управление по борьбе с киберпреступностью начало проверку для установления обстоятельств атаки и возможных виновных.