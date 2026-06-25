Кибератака встревожила правительство: Кулбергс требует проверки всех министерств

По его поручению министр обороны Райвис Мелнис созвал межведомственное совещание с участием представителей нескольких министерств, Cert.lv, Центра кризисного управления и LVM.
По словам Кулбергса, расследование продолжается.
«Однако одновременно у меня возникли серьезные вопросы относительно готовности государственной системы кибербезопасности в масштабах всей страны», — заявил премьер.
Он также поручил Министерству обороны в течение двух недель завершить подготовку правил, устанавливающих единые требования к защите государственных информационных систем и центров обработки данных. По словам главы правительства, эта работа должна была быть выполнена еще после вступления в силу Закона о национальной кибербезопасности в 2024 году.
«Этого сделано не было, и в контексте сегодняшних событий это, безусловно, является безответственным отношением к государственной безопасности», — подчеркнул Кулбергс.
Кроме того, премьер потребовал объяснить, как был выявлен инцидент и был ли своевременно проинформирован министр земледелия Улдис Аугулис.
«Эта ситуация еще раз подтверждает, что для правительства нет более важного приоритета, чем безопасность нашего государства», — отметил он.
Напомним, в выходные LVM подверглась кибератаке. В результате были отключены внешние системы компании, включая LVM GEO, картографический сервис и приложение для охотников Mednis, а также ряд внутренних систем.
В Cert.lv подтвердили факт киберинцидента и сообщили, что совместно с LVM принимаются меры по устранению его последствий. При этом в центре подчеркнули, что инфраструктура избирательных систем никак не связана с инфраструктурой LVM.
Компания уже обратилась в Государственную полицию, а Управление по борьбе с киберпреступностью начало проверку для установления обстоятельств атаки и возможных виновных.