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Европейская комиссия хочет ввести новые налоги: на что? (1)

Редакция PRESS 25 июня, 2026 08:09

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Европейская комиссия предупредила государства-члены, что если не будет достигнуто соглашение о введении новых общеевропейских налогов, следующий долгосрочный бюджет Европейского союза может быть сокращен на целых 40 процентов, сообщает nra.lv  со ссылкой на Euractiv.

Согласно плану Европейской комиссии, новые общеевропейские налоги, как ожидается, будут приносить около 66 миллиардов евро в год на финансирование расходов Союза в период с 2028 по 2034 год. Однако, если государства-члены не придут к согласию, это приведет к значительному дефициту бюджета.

Для покрытия этого дефицита государствам-членам придется либо увеличить свои взносы в бюджет ЕС, либо согласиться на значительное сокращение расходов — по оценкам Европейской комиссии, сокращение может составить до 40 процентов от общего бюджета.

Эти сокращения затронут, помимо прочего, сельское хозяйство, которое имеет важное политическое значение для многих стран. Если финансирование сельского хозяйства и политики сплочения останется неизменным, сокращения в так называемых областях модернизации, таких как конкурентоспособность и безопасность, могут достичь 80 процентов.

Это также затронет ряд известных программ ЕС, например, бюджет программы студенческого обмена «Эразмус» может быть сокращен примерно на треть.

Среди государств-членов до сих пор нет единого мнения относительно размера следующего бюджета и его финансирования. Согласно предложению Европейской комиссии, следующий бюджет составит почти два триллиона евро.

В настоящее время большая часть расходов Европейского союза финансируется за счет прямых взносов государств-членов, но часть доходов также поступает из так называемых собственных ресурсов. Комиссия предложила пять новых источников доходов, включая налоги на табачные изделия, электронные отходы и корпоративный налог, а также доходы, связанные с ценообразованием на углеродные выбросы и выбросами парниковых газов.

Однако и среди государств-членов нет единого мнения по этим предложениям: Франция заявила, что не поддержит бюджетное соглашение без новых налогов , а Швеция и Австрия также настроены скептически. Польша и Италия выступают против налога на выбросы парниковых газов, в то время как Германия и ряд других стран выступают против налога, направленного против компаний.

Председатель Европейского совета Антониу Коста призвал государства-члены добиться прогресса в этом вопросе до саммита, предупредив, что в противном случае достижение соглашения к концу года может оказаться затруднительным.

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