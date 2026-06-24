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И почему люди уезжают? Минздрав сравнил зарплаты медиков в Латвии и Ирландии (2)

Редакция PRESS 24 июня, 2026 17:49

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В Министерстве здравоохранения Латвии проанализировали ситуацию с помощниками врачей (фельдшерами). Исследование показало, что значительную часть представителей профессии составляют молодые специалисты: 39% фельдшеров моложе 34 лет.

При этом в других странах такая работа считается престижной и хорошо оплачиваемой. В США, Канаде, Великобритании и Ирландии аналогичная специальность известна как Physician Assistant (медицинский ассистент).

В Латвии уровень доходов зависит от специализации и характера работы. Сейчас молодые специалисты получают от 610 до 1703 евро нетто в месяц, а средняя зарплата составляет примерно 900–1200 евро после уплаты налогов. Еще ниже доходы у ассистентов людей с инвалидностью — около 420–550 евро на руки за полный рабочий месяц.

Для сравнения, в Ирландии почасовая оплата труда медицинских ассистентов обычно составляет от 15 до 21,5 евро. В государственной системе здравоохранения опытные специалисты могут зарабатывать от 56 тысяч евро в год, или около 4660 евро в месяц до уплаты налогов.

Впрочем, в Минздраве отмечают, что более высокие зарплаты за рубежом частично компенсируются высокими налогами и значительно более дорогим жильем, особенно в Дублине. Поэтому массового оттока латвийских фельдшеров за границу пока не ожидается.

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