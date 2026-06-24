Обновлённый график в Брюсселе предполагает разблокировку Кластера 6 (внешние связи) и Кластера 2 (внутренний рынок) до летних каникул, сообщили Euronews несколько чиновников и дипломатов. Оставшиеся три должны быть постепенно рассмотрены позже.

Украина и Молдова, которые неофициально идут в паре, открыли Кластер 1 (базовые принципы) в начале месяца после двухлетней паузы, вызванной венгерским ветом.

Коррекция планов совпала с тем, что новое правительство в Будапеште многократно, публично и неформально, сигнализировало о своём неприятии ускоренного рассмотрения заявки Украины на членство.

Обновлённый график в Брюсселе предполагает разблокировку Кластера 6 (внешние связи) и Кластера 2 (внутренний рынок) до летних каникул, сообщили Euronews несколько чиновников и дипломатов. Оставшиеся три должны быть постепенно рассмотрены позже.

Украина и Молдова, которые неофициально идут в паре, открыли Кластер 1 (базовые принципы) в начале месяца после двухлетней паузы, вызванной венгерским ветом.

Коррекция планов совпала с тем, что новое правительство в Будапеште многократно, публично и неформально, сигнализировало о своём неприятии ускоренного рассмотрения заявки Украины на членство.

Венгрия пока не подписала совместные письма, необходимые для разблокировки разных кластеров. Отказ был подтверждён во вторник на заседании рабочей группы стран – членов ЕС, и процесс остаётся замороженным.

Хотя речь идёт в основном о процедуре, тупик подчёркивает устойчивые сомнения Венгрии в отношении пути Украины к членству в ЕС.

Для Будапешта открытие всех шести кластеров в сжатые сроки равносильно ускоренному вступлению. Большинство государств – членов ЕС с такой оценкой не согласны и считают кластеры лишь началом долгого и сложного пути.

«Проблемы действительно есть, но мы ожидаем, что они будут решены к июлю, по крайней мере для открытия двух кластеров», – сказал Euronews один из представителей ЕС, курирующий это досье.



Тем не менее откат назад означает для Брюсселя заметное отступление.

Еврокомиссия последовательно заявляла, что Украина с технической точки зрения готова начинать переговоры по всем шести тематическим кластерам, которые в совокупности охватывают 33 главы.

В прошлом месяце еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос повысила ставки и назвала июль крайним сроком для открытия всех кластеров – цели, которую поддержал Киев.

«Всё готово», – заявила Кос.

Но, столкнувшись с возобновившимся сопротивлением Венгрии – а возможно, и других стран, которых подозревают в том, что они воспользовались предыдущим вето, чтобы скрыть собственные возражения, – Брюссель оказался вынужден снизить свои ожидания.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита лидеров ЕС на прошлой неделе выступила в оптимистичном ключе, но воздержалась от повторения амбициозной цели Кос.

«Наша цель – открыть больше кластеров до лета», – сказала фон дер Ляйен.

Президент Украины Владимир Зеленский, который лично присутствовал на саммите, напротив, сохранил исходный замысел.

«Мы готовы идти дальше, – сказал он лидерам. – Мы можем открыть и остальные пять кластеров. Всё уже подготовлено, и это можно сделать в ближайшие недели».

Если будет достигнуто единогласие, следующий кластер может быть формально открыт 14 июля на заседании министров по европейским делам в Брюсселе.

Мадьяр жёстко отстаивает свою позицию

Импульс к расширению ЕС усилился после апрельских выборов в Венгрии и внезапного окончания 16‑летнего правления Виктора Орбана.

Новоизбранный премьер-министр Петер Мадьяр протянул оливковую ветвь, сняв в начале июня многолетнее вето страны на первый кластер.

Однако впоследствии Мадьяр дал понять, что не готов поддержать более быстрый темп переговоров.

Выступая перед журналистами после саммита, Мадьяр сообщил, что по его просьбе из совместных выводов была удалена часть, в которой говорилось об открытии всех оставшихся кластеров с Украиной «как можно скорее». (Выводы принимаются на основе консенсуса.)

«Мы многое убрали из текста, чтобы избежать любых прямых намёков на то, что теперь, когда первый кластер открыт, все остальные вдруг будут открыты следом. Мы не считаем это хорошей идеей», – сказал он журналистам.

Мадьяр частично объяснил свою позицию защитой стран-кандидатов Западных Балкан – Черногории, Албании, Северной Македонии и Сербии, которые многие годы, а в некоторых случаях десятилетиями идут к членству.

«Первый кластер только что открыт – чернила на решении едва подсохли, – заявил премьер. – Это также посылает неверный сигнал странам Западных Балкан, которые годами работают ради вступления в ЕС. Одни даже сменили название, другие переписали значительную часть своих конституций».

Позже Мадьяр заявил, что Венгрия была не «единственной», кто выступил против разблокировки всех кластеров с Украиной в июле. Какие именно страны возражали, он не уточнил.

Тем временем Мартон Хайду, председатель комиссии по иностранным делам венгерского парламента, заявил в интервью Euronews, что Киеву прежде необходимо заняться правами венгерского меньшинства в Украине – давним камнем преткновения в отношениях двух соседей.

«В этом нет никакой новой венгерской позиции», – сказал Хайду.

«Венгрия поддержала открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой, а сейчас нужно работать над реформами, предусмотренными в его рамках, включая соглашение о правах венгерской общины в Закарпатье».

По словам Хайду, расширение – это не гонка на скорость, а основанный на заслугах, поэтапный процесс, который должен оставаться убедительным и для стран Западных Балкан.

«Это действительно сложное танго: мы двинемся дальше только в том случае, если все будут держать темп и никто не наступит друг другу на ноги», – добавил он.

Мадьяр неоднократно заявлял, что по завершении переговоров Венгрия намерена провести юридически обязывающий референдум о вступлении Украины.

Премьер допускает, что весь процесс может занять от 10 до 15 лет – сроки, которые, скорее всего, будут неприемлемы для Украины.