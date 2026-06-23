По словам Привертса, коробку чая стоимостью около 1,5 евро ему подарили почти десять лет назад. Теперь Сенат Верховного суда поставил в деле точку. Привертсу назначено наказание в виде одного года лишения свободы, а после освобождения его ещё год будет контролировать пробационная служба.

«Это первый случай в Европе, когда за пачку кока чая кого-то приговорили к уголовному наказанию», - заявил Привертс.

Он сообщил, что намерен заранее купить книги и провести время в заключении за чтением.

«Накуплю несколько книг, чтобы читать. А что ещё делать, опять год за решёткой. Грустно», - сказал Привертс.

По его словам, ему предлагали просить убежище в другой стране, однако уезжать из Латвии он не собирается.

«Я не намерен покидать Латвию, мою любимую жену. Я никуда не уеду», - заявил он.

Привертс считает вынесенный приговор местью со стороны Таможенной полиции за его прежние дела.

«Это преступление! Я не сделал ничего криминального, но меня отправляют в тюрьму за подаренную почти десять лет назад пачку чая. Это огромная горечь, у меня нет слов, чтобы описать весь тот террор, который я пережил за это время», - сказал Привертс.