Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Июня Завтра: Liga
Доступность

Чай за полтора евро обернулся для Привертса годом тюрьмы (1)

Редакция PRESS 23 июня, 2026 18:37

Важно 1 комментариев

Роланд Привертс готовится отправиться в тюрьму после почти девяти лет судебных разбирательств из-за упаковки чая из листьев коки. Об этом он рассказал журналу Jauns & Privāts.

По словам Привертса, коробку чая стоимостью около 1,5 евро ему подарили почти десять лет назад. Теперь Сенат Верховного суда поставил в деле точку. Привертсу назначено наказание в виде одного года лишения свободы, а после освобождения его ещё год будет контролировать пробационная служба.

«Это первый случай в Европе, когда за пачку кока чая кого-то приговорили к уголовному наказанию», - заявил Привертс.

Он сообщил, что намерен заранее купить книги и провести время в заключении за чтением.

«Накуплю несколько книг, чтобы читать. А что ещё делать, опять год за решёткой. Грустно», - сказал Привертс.

По его словам, ему предлагали просить убежище в другой стране, однако уезжать из Латвии он не собирается.

«Я не намерен покидать Латвию, мою любимую жену. Я никуда не уеду», - заявил он.

Привертс считает вынесенный приговор местью со стороны Таможенной полиции за его прежние дела.

«Это преступление! Я не сделал ничего криминального, но меня отправляют в тюрьму за подаренную почти десять лет назад пачку чая. Это огромная горечь, у меня нет слов, чтобы описать весь тот террор, который я пережил за это время», - сказал Привертс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Мнение: в Латвии чиновников сокращают так, что их становится больше
Важно

Мнение: в Латвии чиновников сокращают так, что их становится больше

Четыре медвежонка поднялись на лапы перед автомобилем под Лимбажи (видео)
Важно

Четыре медвежонка поднялись на лапы перед автомобилем под Лимбажи (видео)

«Общество принудительной безучастности». Что думает ИИ о положении русскоязычных в Латвии?
Важно

«Общество принудительной безучастности». Что думает ИИ о положении русскоязычных в Латвии? (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Куда пропал мыс Колка и стоит ли тревожиться? (видео) (1)

Важно 18:32

Важно 1 комментариев

Посетители мыса Колка обратили внимание на необычную картину: привычный участок берега у старых каменных конструкций оказался под водой. Видео из этого места опубликовал в X Мартиньш Кетнерс.

Посетители мыса Колка обратили внимание на необычную картину: привычный участок берега у старых каменных конструкций оказался под водой. Видео из этого места опубликовал в X Мартиньш Кетнерс.

Читать

«Общество принудительной безучастности». Что думает ИИ о положении русскоязычных в Латвии? (1)

Важно 18:25

Важно 1 комментариев

Мы сформулировали 10 вопросов и задали их последней платной версии ChatGPT. Вот этим вопросы.

Мы сформулировали 10 вопросов и задали их последней платной версии ChatGPT. Вот этим вопросы.

Читать

Правительство Литвы рухнуло через девять месяцев работы (1)

Важно 14:56

Важно 1 комментариев

Коалиционное правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене объявило об отставке после девяти месяцев работы, сообщает Deutsche Welle. Кабинет намерен официально сложить полномочия 30 июня.

Коалиционное правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене объявило об отставке после девяти месяцев работы, сообщает Deutsche Welle. Кабинет намерен официально сложить полномочия 30 июня.

Читать

Четыре дня — четыре жертвы: Ринкевич обратился к жителям (1)

Важно 14:47

Важно 1 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал жителей соблюдать осторожность у воды и возле костров. В своём обращении в Facebook он сослался на данные Государственной пожарно-спасательной службы: всего за четыре дня в водоёмах погибли четыре человека, поиски ещё двух продолжаются.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал жителей соблюдать осторожность у воды и возле костров. В своём обращении в Facebook он сослался на данные Государственной пожарно-спасательной службы: всего за четыре дня в водоёмах погибли четыре человека, поиски ещё двух продолжаются.

Читать

Замёрзнем ли у костра? Синоптики дали прогноз на Янову ночь (1)

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 1 комментариев

Янова ночь в Латвии пройдёт без дождя, однако облаков станет больше. При слабом ветре местами образуется туман, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Янова ночь в Латвии пройдёт без дождя, однако облаков станет больше. При слабом ветре местами образуется туман, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

В Эстонии мужчина решил покосить траву и нашёл дрон с 5 кг взрывчатки (1)

Важно 13:31

Важно 1 комментариев

В эстонском поселке Рыуге местный житель, пришедший на покос травы, нашел на поле беспилотник, к которому было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов. Об этом сообщил руководитель бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп. 

В эстонском поселке Рыуге местный житель, пришедший на покос травы, нашел на поле беспилотник, к которому было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов. Об этом сообщил руководитель бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп. 

Читать