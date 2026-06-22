Дикий случай на кладбище в Екабпилсе (ФОТО)

Чаще всего злоумышленники похищают гранитные бордюры и надгробные памятники, металлические кресты, ограждения и вазы, бронзовые декоративные элементы, подсвечники и другие украшения, которыми родственники с любовью украшают места упокоения своих близких. Иногда объектами краж становятся даже растения и декоративные камни.

Особенно острой проблемой остается хищение гранитных памятников и бордюров. Гранит имеет высокую ценность, поэтому украденные изделия нередко перепродаются или используются повторно, превращая чужое горе в источник наживы для преступников.

С такой вопиющей ситуацией столкнулась и семья Илзе.

«Маме позвонили смотрители Екабпилсского кладбища и сообщили: “С ваших надгробий сняли верхушки, будете восстанавливать?” Мы не могли поверить своим ушам. Когда приехали на кладбище, перед нами открылась удручающая картина — с трех надгробий были украдены верхние части памятников!

Как можно поднимать руку на места памяти и покоя? Как можно воровать у тех, кто уже не может себя защитить, и причинять новую боль их близким? Это не просто кража — это циничное надругательство над памятью умерших. Бесстыдство, которому нет оправдания!

Этот возмутительный случай произошел на городском кладбище Екабпилса».