Эксперты считают, что к суду важно подготовиться заблаговременно, причём не только в юридическом плане.

Экс-президент Латвии и эксперт в области права Эгил Левитс (на фото) заявил, что "Россия может попытаться использовать это в своих интересах, продвигать свой нарратив, но это означает, что в этой политической борьбе мы должны работать ещё активнее, чтобы мы смогли продвигать свой истинный нарратив на международной арене".

Речь идёт о том, что Латвия могла бы напомнить на международном уровне о советской оккупации, факты о которой давно уже собирает специальная комиссия.

Возглавляющий её историк Гатис Круминьш подсчитал общую сумму ущерба для экономического развития Латвии в размере 824 миллиардов евро на современные деньги. К этой сумме ещё нужно будет добавить демографический, экологический, территориальный и социально-моральный ущерб.

Левитс признал: "Конечно, мы не можем ожидать, что в ближайшее время, по крайней мере, в обозримый период, Россия нам будет платить. Но хорошее юридическое требование - это политический капитал, нам нужно это всё же использовать и подготовить.

Это может быть форум, где мы могли бы, как говорится, на сцене представить наше мнение о нелегальной и нелегитимной оккупации, об причинённом ею ущербе, человеческих потерях, материальных убытках, русификации, колонизации. Так что здесь, если вообще такой процесс будет, у Латвии тоже была бы сцена, где можно представить своё мнение.

Недавно премьер тоже жаловался, что имеется много разных не слишком важных исследований, на которые выдают много денег. Но тут я, например, порекомендовал бы одно серьёзное исследование о наших шансах в международном суде в связи с оккупацией. Это не такой уж простой вопрос".

Экс-президент напомнил, что Россия уже пыталась обвинять Украину в дискриминации русскоязычного населения, но это не кончилось решением в пользу России: "Во всяком случае, вероятность приговора, неблагоприятного для Латвии, о дискриминации русских или русскоязычного населения, близка к нулю. Русские юристы, имеющие хоть какую-то квалификацию по международному праву, определённо понимают, что выиграть этот процесс нельзя".

МИД Латвии в свою очередь подчеркнул, что наша сильная сторона в том, что Латвия всегда действовала в соответствии с международными стандартами и именно поэтому побеждала и в Конституционном суде, и в Европейском суде по правам человека.

В Комитете ООН по правам человека в прошлом году также был доклад о политических правах граждан в нашей стране.

"Эти заключения и судебные постановления все были о том, что Латвия имеет право проводить свою политику в сфере гражданства в том виде, как есть. Что мы имеем право проводить свою языковую политику в отношении латышского языка как официального и его применения", - напомнила министр иностранных дел Байба Браже.

Глава МИД считает, что Латвия к "юридическим военным действиям" с Россией подготовлена: "Мы не хотим всё полностью обнародовать, чтобы вторая сторона этим не воспользовалась. Но, конечно, и по тому вопросу, где Россия пытается нас обвинить в нарушении Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, мы ответили российской стороне на их ноты и мы на связи с 2022 года. Они писали это против нескольких государств. Мы консультируемся и знаем, что делают остальные страны, которые в это вовлечены".