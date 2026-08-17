В этот же день, 17 августа, суд в Пскове приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и одному месяцу колонии общего режима по уголовному делу по так называемой статье за «фейки об армии» из-за репоста публикации в телеграм-канале в феврале 2022 года. Шлосбергу также запретили администрировать сайты в течение шести лет.

Закон был принят через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину и Кремль использует его для подавления оппозиции в обществе.

Прения по делу Шлосберга прошли в Псковском городском суде 14 августа без всех трех адвокатов политика: суд отказался перенести заседание и ему был навязан адвокат по назначению, несмотря на право обвиняемого отказаться.