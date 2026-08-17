Апелляционная коллегия Верховного суда в Москве в понедельник 17 августа, отклонила жалобу партии «Яблоко» и оставила в силе решение о снятии списка партии с выборов в Госдуму. Это единственная партия с антивоенной позицией в избирательном бюллетене. Состоящая всего из 43 слов предвыборная программа «Яблока» содержит призыв к «соглашению о прекращении огня, дипломатию и достижение мира».
У здания суда, а также на соседних улицах и во дворах были задержаны десятки людей, которые пришли поддержать партию, которая является одной из старейших действующих оппозиционных сил в России.
Зампредседателя приговорили к 11 годам колонии за «фейки об армии»
В этот же день, 17 августа, суд в Пскове приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и одному месяцу колонии общего режима по уголовному делу по так называемой статье за «фейки об армии» из-за репоста публикации в телеграм-канале в феврале 2022 года. Шлосбергу также запретили администрировать сайты в течение шести лет.
Закон был принят через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину и Кремль использует его для подавления оппозиции в обществе.
Прения по делу Шлосберга прошли в Псковском городском суде 14 августа без всех трех адвокатов политика: суд отказался перенести заседание и ему был навязан адвокат по назначению, несмотря на право обвиняемого отказаться.
Во время выступления с последним словом судья перебивала Шлосберга, который заявил, что необходимо прекращение огня и назвал дело против него политическим.
Это уже третье уголовное дело против Шлосберга с начала полномастштабного российского вторжения в Украину. В июне 2023 года он был признан Минюстом РФ «иностранным агентом» — еще один инструмент давления на тех, кто выступает против действия российских властей в Украине и внутри России. В июне 2025 года против Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации армии» из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, на которых политик отстаивал позицию скорейшего прекращения огня.
В декабре 2025 года Росфинмониторинг внес его реестр «экстремистов». Формальным поводом для преследований стали его репосты публикаций СМИ и участие в дебатах о войне.
«Впереди у нас новое окно исторических возможностей. Мы не знаем, когда оно откроется, когда свет станет достаточно сильным для того, чтобы раздвинуть и рассеять мрак. Но это непременно произойдет, потому что законы истории, как и законы природы, сильнее волюнтаризма временных правителей. Никто в истории еще не смог обмануть время. В отличие от добра, у зла нет доступа к бессмертию», — сказал Шлосберг в своем выступлении с последним словом.
«Вам с этим жить», — заявил Шлосберг в ответ на решение суда в понедельник.
Председатель партии Николай Рыбаковзаявил, что «Яблоко» будет добиваться справедливости и «нормального судебного процесса – прекращения преследования Льва Шлосберга всеми законными способами».
«Угроза 11 лет колонии за слова о необходимости соглашения о прекращении огня и сохранении жизни людей, за критику губернатора за плохое руководство Псковским регионом, за любовь к родине и нежелание эмигрировать – это трагедия распада современного российского правосудия», — говорится в заявления Рыбакова, распространенном пресс-службой партии.
Иск о снятии «Яблока» с выборов подала 7 августа ультраправая партия «Родина». Председатель «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «юристы» якобы «нашли массу нарушений» в избирательной кампании «Яблока».
Рейтинг партии «Яблоко» в августе составлял, по официальным данным, от 4 до 6%, уровень поддержки в Москве достигал 11%. В последний раз партий предолела проходной барьер по итогам выборов в 1999 году. Сооснователь партии Григорий Явлинский принимал участие в президентских выборах 2018 года, официальный результат составил чуть более 1%.
В условиях жесткого подавления политических свобод и оппозиции партия «Яблоко» могла бы привлечь антивоенный электорат на предстоящих выборах в Госдуму, отмечают независимые аналитики.
Российская оппозиционная партия «Яблоко» долгое время поддерживала связи с европейскими структурами: с 2006 по 2025 год входила в Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), а ее внутрипартийное объединение сотрудничало с Европейской партией зеленых. Представители партии также работали в ПАСЕ.
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