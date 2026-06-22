Неожиданно? Погода в день Лиго

У Греты Тунберг появился повод для осторожного праздника. Пока активисты годами требовали остановить углеродные выбросы, экономика и технологии сделали то, что еще недавно считалось утопией. Самое любопытное, что произошло это не совсем так, как представляли себе сторонники климатической революции. Но результат, как говорится, на табло.