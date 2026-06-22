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Неожиданно? Погода в день Лиго

© LETA 22 июня, 2026 17:10

Новости Латвии 0 комментариев

В день Лиго будет солнечно и тепло - осадков не ожидается, лишь временами на небе появятся облака, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге день также будет преимущественно солнечным и сухим. Температура воздуха в столице составит +20…+22 градуса.
 

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