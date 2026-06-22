Неожиданно? Погода в день Лиго

Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге день также будет преимущественно солнечным и сухим. Температура воздуха в столице составит +20…+22 градуса.
В день Лиго будет солнечно и тепло - осадков не ожидается, лишь временами на небе появятся облака, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге день также будет преимущественно солнечным и сухим. Температура воздуха в столице составит +20…+22 градуса.
Интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским мгновенно распространилось в социальных сетях. Приведем его краткое изложение.
Интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским мгновенно распространилось в социальных сетях. Приведем его краткое изложение.
Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
К сожалению, акты вандализма и краж на кладбищах в Латвии уже давно перестали быть редкостью. С тревожной регулярностью подобные случаи происходят в разных уголках страны, причиняя людям не только материальный ущерб, но и глубокую душевную боль. Об одном таком случае написала в Фейсбуке Илзе.
К сожалению, акты вандализма и краж на кладбищах в Латвии уже давно перестали быть редкостью. С тревожной регулярностью подобные случаи происходят в разных уголках страны, причиняя людям не только материальный ущерб, но и глубокую душевную боль. Об одном таком случае написала в Фейсбуке Илзе.
ТАСС: в центре космической связи «Дубна» подтвердили атаку украинских беспилотников. В пресс-службе центра агентству подтвердили, что станция была атакована БПЛА.
ТАСС: в центре космической связи «Дубна» подтвердили атаку украинских беспилотников. В пресс-службе центра агентству подтвердили, что станция была атакована БПЛА.
У Греты Тунберг появился повод для осторожного праздника. Пока активисты годами требовали остановить углеродные выбросы, экономика и технологии сделали то, что еще недавно считалось утопией. Самое любопытное, что произошло это не совсем так, как представляли себе сторонники климатической революции. Но результат, как говорится, на табло.
У Греты Тунберг появился повод для осторожного праздника. Пока активисты годами требовали остановить углеродные выбросы, экономика и технологии сделали то, что еще недавно считалось утопией. Самое любопытное, что произошло это не совсем так, как представляли себе сторонники климатической революции. Но результат, как говорится, на табло.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Теперь правительство страны может возглавить Энди Бёрнем — теперь уже бывший мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Теперь правительство страны может возглавить Энди Бёрнем — теперь уже бывший мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии.