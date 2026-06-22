После отдыха у воды парализованными на всю жизнь ежегодно остаются до 25 молодых латвийцев: врач

Гулбис отмечает, что такие травмы чаще встречаются у молодых мужчин, в среднем 27 лет. Подобные ситуации часто происходят во время отдыха у воды в компании, поэтому у окружающих есть возможность отговорить их от этого безрассудного поступка.

Врач подчеркивает, что последствия такого прыжка могут быть необратимыми. Он рассказывает о случае, когда молодой человек попал в отделение неотложной помощи больницы после прыжка головой вперед в воду, и после операции стало ясно, что он никогда больше не сможет ходить. Первоначально навестить его пришли около 20 друзей, знакомых и родственников, но через неделю в реанимацию его посетили лишь три-четыре родственника.

Гулбис отмечает, что шея очень хрупкая, поскольку не защищена ребрами или массивными костями. В момент удара человек не всегда ломает шею, но может получить повреждение связок позвоночника, разрывы, вывихи, переломы позвонков и травмы спинного мозга.

В клинике поясняют, что в случаях, когда человек, прыгая в воду головой вперед, ударяется о камень, ветку или землю, он часто не доплывает до берега — удар может привести к потере сознания, а повреждение спинного мозга — к параличу частей тела.

Если видно, что человек, прыгающий в воду, не всплывает на поверхность, его следует спасать и вытаскивать за волосы, рекомендуют специалисты клиники. В такой момент не стоит бояться, что последствия травмы не усугубятся. После того как человека вытащили, лучше всего положить его на кусок ткани, например, полотенце, простыню или одеяло, а не прямо на землю или песок, так как пострадавшего нужно будет снова переместить, когда прибудет скорая медицинская помощь.

В клинике подчеркивают, что даже если человек не дышит, его нельзя укладывать на бок или заставлять садиться, чтобы откашлять воду. Пострадавший должен оставаться в горизонтальном положении, но дыхание и массаж сердца следует проводить, не двигая телом и головой в стороны. Немедленно следует вызвать скорую медицинскую помощь.

При травме шейного отдела позвоночника решающее значение имеют минуты. Если спинномозговой канал не поврежден полностью и паралич не развился, операцию следует провести в течение следующих двух-восьми часов.

Специалисты клиники также напоминают, что летом чаще встречаются ссадины, небольшие порезы, переломы рук и ключиц, а также боли в коленях после длительного вождения и растяжения спины во время работы в саду, путешествий или активного отдыха.

В случае незначительных ран клиника рекомендует не промывать их едкими дезинфицирующими средствами, а промывать грязь прохладной проточной водой, просушивать рану и накладывать пластырь или повязку. С другой стороны, если после падения возникает подозрение на перелом руки или ключицы, следует обратиться в ближайший травматологический центр или к травматологу или ортопеду.

Специалисты указывают, что длительная равномерная нагрузка, например, при вождении автомобиля, может вызывать боль в коленном суставе, а летняя работа в саду или внезапные физические нагрузки после периода бездействия могут привести к перенапряжению спины. Если боль в спине не проходит в течение двух недель или отдаёт в ноги, следует обратиться к врачу.