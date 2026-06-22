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Каждый рижанин переплатил за тепло и горячую воду: кому и когда компенсируют?

«Вести» 22 июня, 2026 10:29

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Специальная комиссия Сейма проверила природу высоких тарифов АО Rīgas siltums - и обнаружила, что каждый рижанин ощутимо переплатил за отопление и горячую воду, плюс нанесен серьезный ущерб окружающей среде... Будут ли последствия у этого следствия?

Ошеломительно высокие счета за отопление в рижских квартирах заставили депутатов Рижской думы в разгар зимы вызвать на ковер руководство АО Rīgas siltums (в капитале компании 49% принадлежат Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — Enerģijas risinājumi. RIX, а 0,005% — Latvenergo). Что ж, поругали, попеняли.

А до этого, осенью, был смещен с поста глава Rīgas siltums (RS) Илварс ПЕТЕРСОНС и поставлен новый - Калвис КАЛНИНЬШ. Тем не менее, как мы видели, на тарифах это положительно не сказалось, и прошедшей зимой отопление заметно ударило по кошелькам рижан.

Но и RS трясло. В апреле покинула пост член правления Винета КУТКЕВИЧА. Предприятие ее супруга Каспара КУТКЕВИЧА Elsana участвовало в нескольких закупках RS и получило заказы на общую сумму 1,45 млн. евро. Это классика - по Александру Сергеевичу ГРИБОЕДОВУ: «Ну как не порадеть родному человечку», а в данном случае – на семью же работаем...

Следствие ведут депутаты

Широкой общественности мало известно, что 6 ноября 2025 года Сейм поручил специальной комиссии депутатов расследовать происхождение тарифов RS и оценить риски энергетической безопасности. В ее состав вошли семь парламентариев во главе с Андрисом КУЛБЕРГСОМ, который ныне возглавил временное правительство Латвии.

Комиссия ставила своей целью выявить причины нерационального использования мощностей TЭЦ, найти возможности повышения эффективности теплоснабжения и предотвратить дальнейший рост цен. В ходе расследования комиссия проанализировала большой объем документов, заслушала объяснения должностных лиц Latvenergo, RS, министерств и регулирующих органов.

В мае под занавес Сейму был представлен отчет комиссии, который разместился на 55 страницах. В ходе расследования выявились неприглядные стороны хозяйственной деятельности RS. Попросту говоря, хозяйство велось нерачительно, по принципу: «Потребители за все заплатят». В результате оказалось, что рижане за несколько лет с лихвой переплатили за отопление и горячую воду...

Тепло - на ветер

Теплоэлектроцентрали АО Latvenergo в процессе производства электроэнергии вырабатывают в когенерационных установках ТЭЦ полезное побочное тепло – его называют «остаточное тепло». Казалось бы, пустите этот дешевый энергоресурс в дело, ан нет, у богатых свои привычки.

В период с 2022 по 2025 год гигантские объемы теплоэнергии выбрасывались в атмосферу. Ни себе, ни людям, так сказать. Комиссия подсчитала, что неиспользованное полезное тепло, ставшее результатом энергозатрат, составило приблизительно 1,3 млн. мегаватт-часов, в то время как объем тепла, поставляемого независимыми производителями, составил около 3 млн. мегаватт-часов. Это могло привести к переплате потребителями в размере от 62,5 до 78,8 млн. евро!

Вместе с тем недостающие объемы тепла RS закупало у независимых производителей, работающих в основном на древесной щепе, и, не сомневайтесь, по гораздо более высоким ценам. Что же тут удивляться, что в Риге уже несколько лет самые высокие тарифы на тепло среди столиц стран Балтии...

Комиссией отдельно отмечено, что помимо финансового ущерба такое халатное отношение к энергоресурсам вызвало двойное загрязнение окружающей среды. А потом Еврокомиссия пеняет Латвии, что у нас высокая загрязненность воздуха, парниковый эффект. Указано, что из-за удвоения производства тепла в атмосферу было выброшено около 295 000 тонн CO2.

Наши законодатели на разных уровнях начинают ужесточать нормативы, грозят запретить жителям печное и газовое отопление, люди разоряются на реновацию домов, частники покупают солнечные панели, в полях ставят ветряки. А тут – просто выбросили в атмосферу мегатонны тепла и деньги жителей...

Комиссия указывает, что основной причиной этого является несовершенная рыночная модель, которая не рассчитана на использование более дешевого тепла, а позволяет производителям удерживать цены на уровне, близком к тарифному пределу, установленному АО Latvenergo. Соответственно потребителю приходится платить дороже.

Также комиссия выявила серьезные недостатки в управлении компанией RS, включая командировки и необоснованные расходы на внешние услуги, которые вполне могли выполнять сотрудники на окладе.
Комиссия отметила, что государство выплатило RS около 140,6 млн. евро в качестве поддержки населения, тогда как при хозяйском отношении к делу эти дотации могли быть ниже.

Хозяйство надо поддерживать в порядке. Ежегодно меняется лишь около половины нуждающихся в замене участков теплосетей, а часть труб общей протяженностью 76 километров почему-то оказалась фактически бесхозной. Это создает угрозу безопасности, особенно в контексте отключения Латвии от системы BREL...

Кто ответит?

Что теперь изменится? Рижане будут платить за тепло меньше? Может быть, когда-нибудь.

Итоги расследования депутатов юридически не могут стать поводом для открытия судебного процесса. Вся работа этой парламентской комиссии может привести только к политической оценке ситуации. А зачем тогда вся эта суета?

Пока результат такой. Парламентская следственная комиссия рекомендует провести существенный пересмотр системы отопления, чтобы гарантировать жителям получение самого дешевого доступного тепла, установив приоритетное использование когенерации и отработанного тепла.

Также необходимо улучшить регулирование рынка и тарифной политики, усилить роль регулирующего органа в защите интересов потребителей. И так далее – улучшить, направить, нацелить, прямо как в столь нелюбимые прежние годы...

Одновременно парламентская следственная комиссия указывает на необходимость разработки четкой долгосрочной стратегии теплоснабжения, своевременного принятия решений о будущем когенерационных установок и оценки возможных нарушений, включая действия ответственных лиц.

Сейм рассмотрел этот отчет 28 мая, подтвердив необходимость глубоких реформ в отрасли. Критика направлена в адрес Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), Совета по конкуренции, Министерства климата и энергетики, Министерства экономики, а также акционеров компании RS.

Комиссия призвала Генеральную прокуратуру, KNAB и Службу госдоходов оценить возможные случаи растраты государственного имущества, бездействия должностных лиц, конфликтов интересов и другие возможные нарушения закона...

Прочитав эти отрывки из доклада комиссии, читатель скажет: а зачем тогда все эти маневры? Просто погрозили пальчиком зарвавшемуся монополисту, жирующему под муниципальным крылом?

Разве заключения депутатов Сейма о том, что в централизованной системе отопления Риги на протяжении многих лет выбрасывали деньги на ветер в то время как цены на тепло для жителей росли, не хватает для того, чтобы руководители, организаторы производства тепла понесли наказание и желательно возместили рижанам то, что те потеряли из-за их халатности или неумения вести дела?

И назвать поименно, и взыскать суммы по степени причастности! Вот тогда проверка будет эффективной, а не для отчета...

Вероятно, потребители (то есть мы с вами) переплатили за тепло от 62,5 до 78,8 млн. евро...

А вот вам летние сюрпризы

Отопление отдыхает, а поставщики тепла потихоньку повышают тарифы на свои услуги...

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила на июнь повышение тарифов на теплоэнергию для шести предприятий, а снижение — для одного. Причина: цены как на природный газ, так и на щепу по-прежнему остаются нестабильными. Это определяется геополитической ситуацией и уровнем заполненности газовых хранилищ Европы.

Так, более высокие тарифы на теплоэнергию утверждены в Алуксне, Малупе и Яунлайцене — 71,37 евро за мегаватт-час; в Броцены — 101,93 евро; в Даугавпилсе — 71,38 евро; в Елгаве — 70,50 евро; в Салдусе, Эзере, Пампали и Намики — 91,57 евро; в Вентспилсе — 73,76 евро.

Более низкий тариф на теплоэнергию утвержден в Юрмале — 84,92 евро...

Оксана ПЕТРЕНКО

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