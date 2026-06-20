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А это чего не сносите? Меценат Гомберг обратил внимание националов: годная провокация (1)

Редакция PRESS 20 июня, 2026 22:23

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Зачищать так зачищать: известный рижский меценат Евгений Гомберг, в своё время подаривший Риге памятник Барклаю, снесенный (но, к счастью не уничтоженный Рижской думой) обратил внимание на следующие упущения национальнодумающих (можно ли считать "думающих национально" вообще думающими - это уж судите по таким терминам как "социалистическая законность" или "народная демократия"). 

"Куда смотрят эти ратниеки и ланги? Крамола прямо под их носами. Угол Бруниниеку и Тербатас. Мемориальная доска, на ней на чистейшем русском языке, кириллицей, понеже латышского, кощунственный текст:

«Лилита Берзиня (1903-1983), актриса государственного академического художественного театра им. Яниса Райниса Латвийской ССР, лауреат государственной премии СССР и латвийской ССР, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, жила в этом доме с 1945 по 1970 годы».

Тут тебе и СССР, и Героиня, и Латвийская ССР. И вселила ее в этот дом Советская власть прямо в 1945 году.

В полуквартале по Бруниниеку - памятная доска, ни чистейшем русском представляет “В этом здании с 1923 по 1972 год жил Герой Социалистического Труда, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР, скульптор Теодорс Залькалнс».

Несколько кварталов к центру, мемориальная доска с надписью на кириллице, на чистейшем русском - «в этом доме с 1919 по 1923 жил и работал выдающийся фольклорист Кришьянс Баронс», на улице, естественно, Кр. Барона. И его вселила в этот дом новая и молодая латвийская власть.

Еще в квартале, угловой «резервация президентов», дом на Элизабетес и Бривибас - две доски, с каждой стороны дома, прямо против Кабинета министров, в центре Риги, центрее некуда, оповещающие, опять на русском, что в этом доме музей Андрея Упита. Памятник которому в парке напротив Дома конгрессов собираются то ли снести, то ли распилить пополам по вертикали. Доски висят с еще тогдашних улиц Кирова и Ленина.

Висят все эти доски уже лет за сорок, сквозь все атмоды. Уже улицу Кирова переименовали в честь российской императрицы Елизаветы, а доски висят и хоб хрен. Если у кого-то есть еще такие же, присылайте в коллекцию."

И, с одной стороны, хочется возразить: г-н Гомберг зачем вы подсказываете национальнодумающим идеи? А с другой стороны... Может когда уже начнут сносить Академию наук, поскольку это советское строение, может тогда то, что раньше называлось латышской интеллигенцией, которая в этом здании по старинке обитает, робко вякнет, или хотя бы крякнет... хотя что оно там вякнет?

Сказал же про неё один видный политик ХХ века: "Интеллигенция это..." ну, в общем, удобрение нации. Так что нет, не сработает.  Они как молчали, так и будут молчать. Это их роль такая в Латвии этого века - оне знают, когда можно вякать, а когда нужно молчать. Чай, не Райнисы. Райнисы (за очень немногими и безмерно уважаемыми нами исключениями) как класс - кончились.    

 

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