В пятницу в Риге был закрыт магазин Maxima X в Торнякалнсе; в чём причина?

Согласно доступной на данный момент информации, в магазине обнаружена утечка воды из помещений наверху здания. В результате инцидента повреждена часть элементов декоративного потолка. Ни один человек не пострадал.

Дупате-Угале отметила, что ради заботы о безопасности клиентов и персонала магазин был закрыт немедленно. Утечка воды в пятницу была устранена, в ближайшее время помещение приведут в порядок.

Работа магазина возобновится лишь после того, как будет получено утверждение специалистов о том, что помещения безопасны для клиентов и работников, информирует предприятие.

(Иллюстративное фото.)