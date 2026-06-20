Кто слил воду? Сигулдское самоуправление ищет рисковых парней; им лучше сознаться

Инцидент был обнаружен около часа ночи. По информации самоуправления, несколько молодых людей, рискуя собственным здоровьем и жизнью, а также угрожая безопасности городской системы теплоснабжения, слили из системы горячую воду температурой свыше 65 градусов. Оперативные службы предприятия Adven Latvija немедленно отреагировали на этот случай, прибыли на место происшествия и предотвратили дальнейшую утечку.

О случившемся поставлена в известность Госполиция.

Самоуправление призывает соучастников происшествия самим явиться с повинной и подчёркивает, что это был бы ответственный шаг.

"При этом мы хотим и взглянуть на случившееся шире. Видно, что у молодых людей есть интерес к техническим вещам и к их работе.

Теплоэнергетика - важная отрасль для повседневной жизни города: она обеспечивает жителям непрерывное и надёжное теплоснабжение. На данный момент отрасль существенно нуждается в молодых специалистах, желающих работать с технологиями и инфраструктурой.

Мы охотно побеседовали бы с этими молодыми людьми, чтобы обсудить происшествие и ознакомить с возможностью освоить профессию специалиста по теплоэнергетике. Это та область, где энергия действительно нужна, только в правильном месте и правильным образом", - пишет самоуправление в соцсети.