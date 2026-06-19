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Кулбергс: нам нужно прекратить всё время выпрашивать деньги

Редакция PRESS 19 июня, 2026 20:33

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LETA

Латвия вместе с Балтийскими странами и другими партнёрами добилась включения отдельного пункта о поддержке восточного фланга в политический документ по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы. Об этом после заседания Европейского совета сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Будущая программа должна охватить государства и регионы, граничащие с Россией и испытывающие последствия войны, падения туризма, ограничений для бизнеса и дополнительных угроз безопасности. Латвия требует, чтобы деньги направлялись не только на оборону, но и на школы, медицинские учреждения, жильё и помощь жителям приграничья.

Конкретные суммы пока не определены. Следующий важный этап бюджетных переговоров ожидается в декабре.

Кулбергс признал, что согласовать новый бюджет будет сложно. Одни страны вносят в него больше, другие остаются основными получателями. При этом экономическое положение крупнейших государств-доноров также ухудшили война России против Украины, высокие цены на энергию и нестабильность на Ближнем Востоке.

Премьер призвал использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине.

«Если договориться о бюджете так трудно, необходимо решить вопрос, почему мы не берёмся за замороженные российские активы», - заявил Кулбергс.

По его словам, это позволило бы сократить нагрузку на общий бюджет и высвободить средства для других европейских программ.

Говоря о долгосрочной цели Латвии, Кулбергс заявил, что страна должна перейти из числа получателей европейского финансирования в число государств-доноров.

«Нам нужно отказаться от такого мышления, при котором мы всё время выпрашиваем деньги», - сказал премьер.

Он считает, что европейские средства должны использоваться для роста экономики и благосостояния, а не для сохранения зависимости от внешнего финансирования.

Одновременно Латвия намерена защищать финансирование политики сплочения, сельского хозяйства и инфраструктуры. Кулбергс выступил против сокращения средств Connecting Europe Facility, из которого финансируется Rail Baltica.

Премьер подчеркнул, что связь Балтийских стран с остальной Европой по железным дорогам, автотрассам и энергетическим сетям является вопросом безопасности. По его словам, расходы на такие проекты не могут оставаться исключительно ответственностью самих стран Балтии.

Кулбергс также напомнил, что латвийские фермеры около 20 лет получают одни из самых низких прямых выплат в Евросоюзе. При этом Латвия направляет на оборону 5% внутреннего валового продукта, включая заёмные средства, что сокращает возможности финансирования социальных, экономических и сельскохозяйственных программ.

Кроме того, Латвия вместе с другими Балтийскими странами, Польшей и Финляндией добилась включения в документ пункта о продолжении международной изоляции России, в том числе в культуре и спорте.

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