Погоня на скорости 134 км/ч: мотоциклисту грозит тюрьма (видео)

Погоня началась 16 июня около 20:20 в Айвиекстской волости. Полицейские заметили у дороги кроссовый мотоцикл без государственного номера. Когда служебный микроавтобус приблизился, водитель резко тронулся с места.

Полицейские включили световые и звуковые сигналы, однако мотоциклист свернул в лес и продолжил движение в сторону Плявиняс. Требования остановиться он игнорировал.

На гравийной дороге с разрешённой скоростью 80 километров в час молодой человек разогнался до 134 километров в час. Он неоднократно выезжал на встречную полосу, не включал поворотники и на высокой скорости пересёк трассу А6, не убедившись в безопасности манёвра.

Затем мотоциклист свернул на тропу, попытался переехать пешеходный мостик и упал. Даже после падения он пытался поднять мотоцикл и продолжить бегство. В 20:26 полицейские его задержали.

Выяснилось, что кроссовый мотоцикл не был зарегистрирован, а его водитель никогда не получал права.

Полиция начала семь административных производств. Общая сумма штрафов составила 980 евро. Молодому человеку также на три месяца запретили пользоваться водительскими правами.

Кроме того, начат уголовный процесс за агрессивное вождение и неподчинение неоднократным требованиям полиции остановиться. Закон предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, краткосрочное заключение, пробационный надзор, общественные работы или штраф. Суд также может запретить ему управлять транспортом на срок до пяти лет.