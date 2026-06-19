Лето пришло! В субботу нам обещают первую жару

И ночью, и днем будет малооблачно, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, днем в Курземе - слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.

Ночью местами образуется туман. Минимальная температура воздуха на рассвете составит +8...+14 градусов.

В Риге в субботу будет сухо и солнечно, со слабым ветром. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, в пригородах - до +10...+13 градусов. Во второй половине дня столбики термометров в столице поднимутся до +27 градусов.

Синоптики предупреждают о повышенном ультрафиолетовом излучении, поэтому в период с 11:00 до 16:00 не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.