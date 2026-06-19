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Домбрава предложил создать мобильные противодронные подразделения

Редакция PRESS 19 июня, 2026 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) на совещании группы министров безопасности стран Балтийского моря призвал создавать мобильные противодронные подразделения и укреплять системы раннего предупреждения, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

В четверг Домбрава в Хельсинки принял участие в совещании, где вместе с коллегами из стран региона обсуждал гибридные угрозы, риски безопасности, создаваемые дронами, и действия Европейского союза по их предотвращению.

Министр внутренних дел подчеркнул, что растущая активность дронов у восточной границы Европейского союза, в воздушном пространстве и вблизи критической инфраструктуры создает реальные вызовы безопасности, требующие быстрых и скоординированных действий.

Министр отметил, что развитие противодронного потенциала является одним из самых неотложных приоритетов безопасности как в Латвии, так и в Европе в целом. Для эффективного реагирования на нарушения воздушного пространства и другие угрозы, связанные с дронами, необходимо создавать мобильные противодронные подразделения, способные оперативно выявлять, отслеживать и нейтрализовать угрозы.

Одновременно важно укреплять сотрудничество между гражданскими и военными ведомствами, а также улучшать координацию между соседними странами, указал он.

"Общество должно быть информировано об угрозах, которые создает Россия. В сфере безопасности нельзя ждать кризиса и только потом действовать, нужно готовиться уже сейчас. В регионе Балтийского моря необходимо развивать единую систему раннего предупреждения и обмена информацией, которая обеспечит эффективное сотрудничество между государственными службами, вооруженными силами и обществом. В этой области особенно ценен опыт Украины, полученный в реальных военных условиях", - указал Домбрава.

Министр заявил, что нехватку противодронных систем в Латвии и в Европе в целом необходимо устранить, поскольку это создает серьезные риски для безопасности.

В ходе дискуссий Домбрава призвал укреплять сотрудничество стран региона Балтийского моря, формируя единое понимание ситуации с угрозами, создаваемыми дронами, разрабатывая общие алгоритмы действий, способствуя внедрению совместимых решений в области безопасности границ и защиты критической инфраструктуры, а также обеспечивая обмен информацией в реальном времени между всеми вовлеченными ведомствами.

Министр подчеркнул, что только тесное региональное сотрудничество позволит эффективно реагировать на трансграничные угрозы.

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