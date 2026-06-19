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Учёные придумали краску для машин, которая чернее ночи: авто может выглядеть как дыра в реальности

Редакция PRESS 19 июня, 2026 13:21

Наука 0 комментариев

Чёрная машина всегда считалась классикой. Строго, дорого, немного опасно. Но теперь учёные решили, что обычного чёрного уже мало.

Они разработали новое автомобильное покрытие, которое поглощает более 99,9% видимого света. Проще говоря, свет на такую поверхность попадает, но почти не возвращается обратно.

Именно поэтому машина с такой краской может выглядеть не просто чёрной, а почти плоской, как провал в картинке. Изгибы кузова, тени, отражения — всё то, за счёт чего глаз понимает форму автомобиля, начинает исчезать.

Секрет не только в чёрном пигменте. Обычные тёмные краски делают на основе частиц сажи, но у них есть предел. Новая идея использует ещё и структуру поверхности: она устроена так, чтобы свет словно попадал в ловушку и не мог легко выбраться наружу.

Звучит как что-то из фильмов про Бэтмена, и сравнение здесь почти неизбежно. В 2019 году BMW уже показывала концепт X6 с покрытием Vantablack, которое тоже поглощало более 99% видимого света. Машина выглядела так, будто кто-то вырезал её силуэт из ночи.

Но тогда это был скорее шоу-эксперимент, чем реальная массовая автомобильная краска. Такое покрытие сложно использовать в обычной жизни: погода, грязь, мойки, солнце и дороги быстро превращают лабораторную красоту в большую проблему.

Новая разработка интересна именно тем, что её пытаются приблизить к нормальным автомобильным стандартам. То есть не просто сделать самый чёрный объект на выставке, а получить покрытие, которое однажды можно будет нанести на настоящий автомобиль.

Пока такие машины не завтра появятся у дилеров. Учёным ещё нужно проверить, как покрытие выдержит обычную эксплуатацию.

Но сама идея уже выглядит эффектно: раньше люксовый автомобиль должен был блестеть. Теперь, возможно, новый шик — это машина, которая почти не отражает свет.

Чёрный цвет долго был символом статуса. Теперь он может стать ещё и маленькой оптической иллюзией на колёсах.

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