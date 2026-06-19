Во Франции туристов начали штрафовать за топлесс: пляж закончился — наденьте майку

В нескольких популярных курортных городах власти начали штрафовать людей, которые ходят по центру без рубашки или в слишком пляжном виде. Сумма может доходить до 150 евро.

Главная цель — не запретить отдых и не испортить туристам отпуск. Местные власти объясняют это проще: купальники, плавки и голый торс подходят для пляжа, но не обязательно для старых улиц, площадей, кафе и исторических центров.

Одним из таких городов стала Нарбонна на юге Франции. Там запрет действует до конца сентября. Нескольких туристов уже оштрафовали.

Мэр города заявил, что речь не о борьбе с туристами и не о покушении на свободу. По его словам, Нарбонна остаётся гостеприимным средиземноморским городом, но в центре всё же нужен минимальный стандарт одежды.

Похожие правила есть и в других курортных местах. В Довиле штраф раньше составлял всего 17 евро, но теперь его подняли до 150 евро. В Аркашоне и Ле-Сабль-д’Олон штрафы тоже могут доходить до той же суммы.

Местные власти признают: каждое лето проблема повторяется. Человек вышел с пляжа, дошёл до магазина, потом до кафе, потом до центра города — и всё ещё выглядит так, будто лежит у воды.

Для туристов вывод простой. Загар, море и отпуск — пожалуйста. Но если дорога ведёт не к лежаку, а в город, лучше взять с собой футболку.

Французский курорт может простить многое. Но голый торс у мэрии — уже не совсем романтика.