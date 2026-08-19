Незваного гостя Райан назвал Деннисом.
Сначала мужчина попытался уговорить животное вернуться в воду. Переговоры продолжались около 20 минут и закончились полной победой Денниса. Выдра осталась в лодке.
Meet Dennis, the famous sea otter from Vancouver island. pic.twitter.com/kKtaXf4ClV
— Oceaiii (@oceaiii) August 19, 2026
А затем обнаружила там рыбу.
Каякер уже успел наловить приличный улов и сложил его в специальный ящик. Деннис быстро понял, где находится буфет, добрался до добычи и начал спокойно обедать.
Райан попытался объяснить пассажиру финансовую сторону происходящего. По его подсчётам, в ящике находилось рыбы примерно на 400 долларов.
Денниса эта информация не впечатлила.
На видео выдра совершенно невозмутимо расправляется с чужим уловом, пока хозяин лодки наблюдает за происходящим и комментирует стремительно уменьшающиеcя запасы.
Но и после обеда покидать транспорт Деннис не собирался.
Сытый похититель рыбы устроился в каяке поудобнее и лёг отдыхать. В результате Райану пришлось грести к берегу вместе с пушистым безбилетником.
Видео быстро разлетелось по интернету. Одна из его версий набрала миллионы просмотров, а Деннис получил репутацию одного из самых обаятельных нахлебников острова Ванкувер.
Правда, желающим повторить знакомство стоит помнить: Деннис не ручной зверёк и не туристическая достопримечательность. Это дикая морская выдра. Райан подчёркивал, что не приманивал её едой и не приглашал в лодку.
Она пришла сама.
Нашла транспорт, бесплатный обед и человека, который после всего этого ещё и отвёз её к берегу.
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