Каякер уже успел наловить приличный улов и сложил его в специальный ящик. Деннис быстро понял, где находится буфет, добрался до добычи и начал спокойно обедать.

Райан попытался объяснить пассажиру финансовую сторону происходящего. По его подсчётам, в ящике находилось рыбы примерно на 400 долларов.

Денниса эта информация не впечатлила.