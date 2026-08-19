Двое из них продолжили возвращаться к людям. С начала июля их уже четыре раза пытались переселить подальше от населенных пунктов.

На этот раз медвежата забрались на склад при лесопилке в Кунингакюла. Местные жители заперли животных внутри, после чего специалистов вызвали на место. Медвежат весом около 25 килограммов усыпили транквилизатором и вновь вывезли в лес.