По данным Департамента окружающей среды, медвежата родились в Тартуском уезде в выводке из четырех детенышей. Все четверо раньше заходили во дворы, после чего их ловили и вывозили в лес.
Двое из них продолжили возвращаться к людям. С начала июля их уже четыре раза пытались переселить подальше от населенных пунктов.
На этот раз медвежата забрались на склад при лесопилке в Кунингакюла. Местные жители заперли животных внутри, после чего специалистов вызвали на место. Медвежат весом около 25 килограммов усыпили транквилизатором и вновь вывезли в лес.
Специалисты считают, что необычное поведение животных может быть связано с тем, что люди их подкармливали. Из-за этого медвежата потеряли естественный страх перед человеком.
В ведомстве напоминают, что кормить диких животных, особенно медведей, нельзя: уже к следующему году такие медвежата превратятся в крупных хищников и могут представлять серьёзную опасность.
Разрешение на отстрел этих животных было выдано ещё 7 августа, однако Общество охотников отказалось им воспользоваться, сославшись на этические принципы.
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